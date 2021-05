Comment réagir quand votre enfant vous interrompt ?

Si dès leur plus jeune âge les enfants sont capables de comprendre ce que signifie l'écoute de l'autre, ce n'est qu'à partir de l'âge de 5 ans qu’ils arrivent à respecter le rythme d'une conversation. Physiologiquement, ils ont du mal à se mettre à la place de l'autre et ne comprennent pas toujours l'agacement qu'ils provoquent quand ils coupent la parole.

Comment réagir ?

Lorsque votre enfant essaie d'interrompre la conversation que vous avez, ne donnez pas d'importance à ses signes d'impatience et faites-lui un geste avec la main pour lui indiquer de patienter. Quand vous avez terminé de parler ou d'écouter la personne, vous pouvez alors vous tourner vers votre enfant en lui disant que maintenant vous l'écoutez et que c'est à son tour de parler.

Quand vous faites cela il est important de l'accompagner avec votre regard pour lui montrer que maintenant il a toute votre attention. Si vraiment il insiste ensuite pour vous interrompre, n'hésitez pas lui expliquer régulièrement que chacun a le droit à son tour de parler et que personne n'aime être interrompu, même pas lui.

Comment l'aider à attendre son tour ?

Dès le plus jeune âge, même avant un an, vous pouvez lui apprendre à respecter son tour lors de certains jeux, comme quand vous échangez un objet par exemple. Plus tard, quand il grandit, et que vous êtes en groupe, expliquez-lui que vous allez prendre un moment pour discuter avec sa grand-mère par exemple et qu'ensuite vous aurez du temps pour l'écouter.

Quand vous êtes en famille, à table par exemple, vous pouvez demander à chacun de raconter sa journée à tour de rôle pour encourager votre enfant à respecter le tour de chacun et attendre son moment à lui.

En savoir plus : "Interrompre les autres", de Joy Berry, éditions Je grandis bien.