Les hommes qui ont un gros nez ont aussi des gros pénis

L'ESSENTIEL Les hommes avec un gros nez possèdent un pénis 29% plus long que ceux avec un petit nez.

Si les hommes avec un grand nez ont, en moyenne, un pénis d'au moins 13,42 cm, les hommes avec un plus petit nez ont eux un organe sexuel qui ne mesure que 10,37 cm.

Les hommes qui ont des gros nez ont des plus grands pénis. Cette croyance populaire vient d’être validée par une nouvelle recherche, publiée dans Basic and Clinical Andrology.

126 cadavres mesurés

Pour parvenir à ce constat, des scientifiques ont étudié les attributs de 126 cadavres d’hommes japonais, morts entre 30 et 50 ans. Les autopsies ont été réalisées trois jours suivant les décès, entre 2015 et 2019, dans une université de Kyoto.

Comme il n’était évidemment pas possible de provoquer une érection chez un cadavre, les chercheurs se sont basés sur la taille des pénis étirés avec les mains. Bilan : plus le nez des hommes était grand, plus leur pénis avait une taille importante.

Etude des fonctions génitales masculines

"Le fait que la taille du nez soit liée à la longueur du pénis étiré indique que la proportion de la verge est déterminée avant la naissance", en déduisent les auteurs de la recherche."Bien que nos résultats soient inutiles à la médecine légale, la compréhension du processus de croissance du pénis et des caractéristiques faciales peut servir à l’étude des fonctions génitales masculines", ajoutent-ils.

L'équipe n'a en revanche pas trouvé de corrélation significative entre la taille du nez et le poids des testicules.