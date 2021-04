Les asperges, un légume peu calorique qui participe à la bonne humeur

L'ESSENTIEL L’asperge est un diurétique naturel.

Les asperges sont riches en fibres et permettent d'éviter le grignotage entre les repas en participant au sentiment de satiété.

Elles contiennent plusieurs vitamines et sont conseillées pour les femmes enceintes ou celles qui souhaitent l'être.

À chaque saison, ses fruits et légumes. Les mois d’avril, mai et juin sont ceux de l’asperge. Ce légume regorge de nutriments et de bienfaits, notamment en cas d’hypertension artérielle et d’insuffisance cardiaque. Attention toutefois aux personnes sujettes aux insuffisances rénales car l’acide oxalique qu’il contient peut-être responsable de calculs rénaux lors de fortes consommations.

Pour éviter la prise de poids…

L’asperge est un diurétique naturel. Sa consommation permet d’augmenter la production d’urine, éliminant plus rapidement les toxines de l’organisme et la rétention d’eau. Par ailleurs, elle contient de l’asparagine, qui dispose elle aussi de vertus diurétiques, et des fructosanes qui stimulent l’élimination rénale. Cette capacité d’évacuation à travers les urines participe également à la protection contre les maladies cardiovasculaires. Cela se trouve renforcer par les antioxydants qu’elle contient qui empêchent notre corps de “rouiller” et qui sont recommandés dans la prévention de nombreuses maladies chroniques.

Ce légume est également peu calorique. Dans cette optique, il est préférable de se tourner vers la vinaigrette pour l’assaisonner plutôt que les sauces mousseline mayonnaise ou à la crème qui rendent l’aliment mauvais pour la ligne.

… et rester de bonne humeur

Les asperges sont également riches en fibres. Au niveau de la tête du légume, on retrouve des fibres hydrophiles qui lui donnent son goût et à l’autre extrémité, on retrouve des fibres hydrophobes et lignines qui sont responsables de la fermeté de la tige. Elles permettent de régulariser le transit intestinal grâce aux pectines et aux mucilages qui retiennent l’eau tout en le stimulant grâce aux celluloses de la tige qui luttent contre la paresse intestinale. Elles participent aussi au sentiment de satiété et évitent le grignotage entre les repas, qui est mauvais pour la santé. Enfin, ces fibres aident à lutter contre la constipation et à diminuer le taux de mauvais cholestérol dans le sang. Par contre, l’asperge est déconseillée pour les personnes souffrant de la maladie de Crohn à cause de la présence de ces fibres.

L’asperge est l’un des aliments les plus riches en vitamine B9, ou acide folique, qui assure certaines fonctions de notre corps, notamment la production du matériel génétique. Leur consommation est ainsi recommandée aux femmes enceintes ou pour celles qui souhaitent l’être. Elle contient de la vitamine E et des anthocyanes qui aident à lutter contre le vieillissement des cellules. On retrouve également des vitamines K qui permettent une bonne coagulation du sang et renforcent la santé des tissus osseux. Enfin, il y a dans les asperges du tryptophane qui est l’un des huit acides aminés, essentiels à l'alimentation humaine, qui aident à chasser l’irritabilité et à rester de bonne humeur.

Des urines aux odeurs désagréables

Concernant les points négatifs, manger asperges rend l’odeur des urines très désagréable. Cela vient d’acide, l’asparagusique, qui se décompose lors de la digestion en plusieurs substances : du méthanethiol, du sulfure de diméthyle et du dimethyl sulfone. Des substances que l’on retrouve également dans les urines du putois, peu réputées pour leur bonne odeur. Et, comme les asperges sont un diurétique naturel, leur consommation favorise les aller-retours aux toilettes, pas forcément agréables.