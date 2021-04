Interdire la vente de tabac aux jeunes, comme en Nouvelle-Zélande : «Une mesure efficace»

L'ESSENTIEL Chaque année en France, près de 75 000 décès sont attribuables au tabagisme, soit environ 13% des décès.

Entre 2014 et 2019, la prévalence du tabagisme a diminué de 11% sur notre territoire, passant de 34,3% à 30,4% des Français.

La Nouvelle Zélande envisage de prendre de nouvelles mesures anti-tabac, afin de construire un pays sans fumeurs d’ici 2025.

Les autorités de l’île songent en effet à interdire la vente de cigarettes et de produits du tabac à toute personne née après 2004. "C’est une mesure efficace, qui pourrait arriver en France. Ce serait une bonne chose, parce que nos mineurs achètent massivement leurs cigarettes chez les buralistes", explique le professeur Bertrand Dautzenberg, pneumologue, tabacologue et président de Paris sans tabac. "Là-bas, l’effondrement du tabagisme chez les adolescents est déjà très rapide ; ils vont bientôt arriver à une génération sans tabac", ajoute-t-il.

"Diminuer la nicotine dans les cigarettes est contre-productif"

Une réduction significative du niveau de nicotine autorisé est également envisagée, de même que l’interdiction des filtres, la fixation d’un prix minimum et la restriction des lieux de vente du tabac et des cigarettes. "Restreindre les points de vente du tabac est aussi intéressant", juge Bertrand Dautzenberg. "En revanche, diminuer la nicotine dans les cigarettes est contre-productif, car les gens vont fumer plus", estime-t-il.

Au sein de l’Hexagone, l’augmentation progressive du prix des cigarettes a permis de réduire significativement le tabagisme. "En France, il y a plus désormais d’ex fumeurs que de fumeurs, et le nombre de personne adultes qui n’ont jamais fumé est en augmentation constante", précise le professeur. "Ce qui fonctionne, c’est la mise en place d’un règlementation progressive et intelligente. Interdire la consommation serait, comme pour le cannabis, catastrophique", analyse-t-il.

Quid du marché noir ?

Et concernant le possible développement du marché noir des cigarettes, argument avancé par les détracteurs de la Nouvelle-Zélande ? "C’est un argument régulièrement avancé par l’industrie du tabac, et c’est faux, archi faux : ils se basent sur des chiffres complètement biaisés", conclut Bertrand Dautzenberg.

Chaque année, environ 200 000 jeunes Français commencent à fumer. L'âge d'entrée dans le tabagisme se situe autour des 13-14 ans.