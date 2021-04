Vaccination anti-Covid et thromboses : un phénomène rare et que l'on peut prévenir

Les invités du Dr Jean-Paul Marre :

- Le Pr Ismaël Elalamy, chef du service d'hématologie biologique à l'Hôpital Tenon, à Paris, et chercheur INSERM, analyse les rares cas de thromboses atypiques lors de la vaccination covid, discute leur physiopathologie et propose des recommandations de prévention et de prise en charge

- Le Pr Astrid Lièvre, gastroentérologue et oncologue au CHU de Rennes, et l’un des co-auteurs de l'étude Checkmate 577 sur l'intérêt d'une immunothérapie adjuvante dans le cancer de l'œsophage, décortique pour nous les résultats de cette étude parue dans le New England Journal of Medicine.

Et aussi :

• Rhumatisme psoriasique, les inhibiteurs de JAK améliorent globalement le traitement de ces maladies hétérogènes quel que soit leur phénotype

• Schizophrénie, l’insomnie est liée à l’aggravation de l’anxiété et de la dépression. Surtout, elle est souvent associée à une augmentation des pensées et des actions suicidaires.

• Vitamine D, une méta-analyse confirme le lien entre un taux normal et une moindre fréquence des infections respiratoires aiguës mais cela ne sert à rien de supplémenter tout le monde