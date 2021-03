Comment améliorer le sommeil de votre enfant ?

Sans parfois même s'en rendre compte, certaines habitudes peuvent nuire à l'endormissement ou à la qualité du sommeil des enfants. Pourtant quelques petites modifications suffisent pour qu'ils récupèrent mieux et soient en meilleure forme pendant la journée.



L'importance du rituel et des bonnes habitudes

Trouver un rythme régulier est essentiel pour les enfants dont l'horloge biologique est en pleine construction. Pour cela vous pouvez commencer par garder des horaires réguliers pour les repas, le rituel du coucher et le réveil, y compris les weekends.

N'hésitez pas à ralentir le rythme avant le coucher avec une routine relaxante qui peut faire appel à la lecture, l'écoute de musique douce ou encore le dessin. Ensuite, soyez attentif aux signes de fatigue de votre enfant pour le mettre au lit quand son horloge biologique le réclame.

Enfin, le sommeil se prépare aussi la journée : pour bien dormir, un enfant a besoin de bouger régulièrement et d'éviter de passer trop de temps devant les écrans, surtout avant le coucher.

Quels sont les erreurs à éviter ?

Voulant bien faire, certains parents prennent l'habitude de rester avec leur enfant jusqu'à ce qu'il s'endorme, ou bien l'amène dans leur lit lorsqu'il se réveille la nuit. L'ennui à long terme c'est que l'enfant apprend qu'il a besoin d'un adulte pour s'endormir et peut être incapable de se rendormir tout seul, altérant ainsi la qualité de son sommeil.

Le mieux est donc d'apprendre le plus tôt possible à votre bébé à s'endormir tout seul, après 6 mois par exemple. S’il se réveille et qu'il pleure, vous pouvez vous lever pour vous assurer que tout va bien mais il est préférable de le laisser dans son lit pour le réconforter.

Si votre enfant a plus de 1 ou 2 ans et a besoin de vous pour s'endormir, vous pouvez essayer l'attente progressive qui consiste à attendre de plus en plus longtemps avant d'aller le voir (5 minutes, puis 10 minutes, puis 15 minutes) ou bien vous pouvez renforcer son comportement à l'aide d'une récompense, comme un autocollant par exemple, s'il ne se lève pas ou seulement un nombre limité de fois dans la nuit.

En savoir plus : "Dormir sans larmes", de Rosa Jove, éditions Les Arènes.