Dépistage du cancer du poumon : «C'est le moment de mettre en place en France des expérimentations»

La Radio Santé du Groupe VYV s'associe à Fréquence Médicale et Pourquoi Docteur pour décrypter l'information médicale pendant la pandémie Covid-19 avec le Dr Jean-Paul Marre

Le Pr Christos Chouaid, pneumologue au CHI de Créteil et spécialiste du cancer du poumon, analyse l'évaluation dans le JAMA des recommandations américaines de 2013 sur le cancer du poumon par le scanner bas débit et décrypte leur nouvelle version 2020

Le Pr Mohamad Mohty, chef du service d'hématologie au CHU Saint-Antoine, à Paris, met en perspective l'étude sur un CAR-T cell anti-BCMA, publiées dans le New England Journal of Medicine, et dresse les perspectives de sont utilisation prochaine dans le cadre d'une ATU.

Et aussi :

• Césarienne et troubles neuro-développementaux : modérément plus fréquents, ces derniers seraient surtout expliqués par les antécédents familiaux

• Stéroïdes anabolisant et troubles de la fonction testiculaire, des troubles biologiques persisteraient plusieurs années après l’arrêt des anabolisants

• Nationalisme vaccinal et désinformation : Moscou pousse ses pions en Amérique du Sud via des publications vantant l’avantage du vaccin Spoutnik V par rapport aux vaccins américains