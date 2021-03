Comment se construit l'amour des parents adoptifs

Tout comme dans la parentalité biologique, l'adoption est une rencontre entre l'enfant et ses parents dont l'attachement peut être évident ou se construire au fur et à mesure du temps. Préparer ce moment des deux côtés permet de rendre sa construction plus simple.

L'importance de la préparation

Du côté des parents adoptants, le délai de plusieurs mois entre la demande d'agrément et son obtention peut parfois être vécu comme une véritable grossesse psychologique qui les prépare à accueillir leur futur enfant. Ce temps, qui peut être long pour certains, permet de se préparer autant sur le plan matériel que psychique et finalement se rendre disponible pour la rencontre à venir.

Pour les enfants, la préparation et aussi essentielle dans l'institution dans laquelle ils sont placés. Que ce soit les puéricultrices de la pouponnière ou les éducateurs, parler à l'enfant de sa future adoption, selon son âge, de façon simple et avec des mots compréhensibles, lui permet de répondre à ses questions et l'accompagner dans cette étape importante qui consiste non seulement à quitter son lieu de vie mais aussi à se projeter avec sa nouvelle famille.

La mise en place d'un attachement sécure

Un attachement considéré comme "bon" est un attachement sécure qui permet à l'enfant de trouver en lui les ressources suffisantes pour faire confiance et accepter la bienveillance d'un étranger. C'est en général vers plage de 12 à 18 mois que se construit cet attachement souvent fragilisé par l'abandon.

Si pour certains l'attachement est évident dès la rencontre, plus l'enfant aura été privé de parents officiels ou de figures parentales pendant longtemps, et plus sa construction avec ses parents adoptifs prendra du temps. Le lien de confiance doit ainsi se construire de part et d'autre pour que l'enfant se sente suffisamment en sécurité et se laisse aller à la relation familiale.

En savoir plus : "Attachement et adoption : Outils pratiques pour les parents" de Deborah Gray et Johanne Lemieux, éditions De Boeck.