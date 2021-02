Syndrome de Raiponce : une ado se perfore l'estomac à force de manger ses cheveux

L'ESSENTIEL Le scanner de la jeune femme a mis en évidence une énorme boule de cheveux, avec une perforation gastrique.

S'arracher les cheveux et les manger porte le nom de syndrome de Raiponce

Atteinte du syndrome de Raiponce, une jeune femme de 17 ans s’est perforé l’estomac à force de manger ses cheveux. Son cas, rapporté dans le BMJ, est extrêmement rare.

Les personnes souffrant du syndrome de Raiponce (ou trichophagie) s’arrachent leurs propres cheveux pour les manger (en ingérant le bulbe, la racine ou le cheveu dans son intégralité). Touchant en général les enfants et les adolescents, ce trouble du comportement est souvent associé à la trichotillomanie (ou trichomanie), une autre pulsion psychologique caractérisée par un tic d’arrachage des cheveux, poils, sourcils et/ou cils, menant à leur disparition (alopécie).

Laparotomie et gastrotomie

Atteinte de ce trouble, une jeune fille de 17 ans s’est présentée aux urgences du Queen's Medical Centre de Nottingham après avoir perdu deux fois connaissance. "Nous signalons le cas d'une jeune fille de 17 ans qui s'est présentée aux urgences à la suite d'un épisode syncopal", rapportent les médecins dans le BMJ. "À l'examen, une masse a été détectée, sans aucun signe de péritonisme. Le scanner a mis en évidence un trichobézoard* géant, avec une perforation gastrique et du liquide intra-abdominal", poursuivent les professionnels de santé.

Grâce à une laparotomie et une gastrotomie, l’énorme boule de cheveux a été extraite, et la patiente s’est rétablie sans problème. "Bien que peu courants, les trichobézoards doivent être inclus dans nos diagnostics car ils peuvent se présenter de différentes manières en raison de leur taille et de leur poids. Ce cas illustre le risque de perforation gastrique avec des trichobézoards de grande taille", concluent les scientifiques.

*Le trichobézoard gastrique est une affection rare désignant la présence inhabituelle de cheveux, sous forme de masse solide, au niveau de l'estomac.