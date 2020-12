L'ESSENTIEL Jamais une telle somme n'avait été gagnée en France dans un jeu de hasard

La Française des Jeux prévoit un accompagnement de ses grands gagnants susceptibles de vivre un "choc émotionnel"

Une étude montre que l'argent fait surtout le bonheur par les possibilités qu'il offre de se débarrasser de tâches ingrates

Gagner du temps

Un élément a étonné les scientifiques. Même les personnes pouvant largement s’offrir ces services hésitent à passer à l’acte. Parmi les 6 000 participants à l’étude se trouvaient 818 millionnaires néerlandais. Et, parmi eux, près de la moitié refusaient de dépenser de l’argent pour sous-traiter des tâches ingrates. « Les personnes qui engagent du personnel de maison ou paient les enfants des voisins pour tondre la pelouse ont l’impression d’être feignantes », interprète le Pr Ashley Whillans, de l’université d’Harvard, qui a participé à l’étude.



Une culpabilité qui pourrait expliquer ce paradoxe qui est que l’augmentation des revenus dans de nombreux pays a pourtant eu pour conséquence de faire grimper la sensation de manquer de temps et, selon des chercheurs américains, canadiens et néerlandais, s’accompagne d’une baisse du bien-être, voire d’une montée de l'anxiété et d’insomnies.