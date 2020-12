Grossesse, génériques, antibiotiques, prix : le vrai du faux sur les médicaments

L'Association nationale de défense des consommateurs et usagers (CLCV) démêle le vrai du faux sur les médicaments.



Par rapport aux médicaments d'origine, les génériques sont moins efficaces



Faux. Les médicaments génériques sont des copies de médicaments dont le brevet est tombé dans le domaine public. Ils ont la même composition en principes actifs, et donc la même efficacité et sûreté que le médicament d'origine. La seule différence possible concerne l'utilisation d'excipients, qui sont des substances sans activité thérapeutique permettant de faciliter la fabrication, la conservation ou la prise des médicaments. C'est ce qui explique que leur forme, couleur ou goût peuvent changer.



Les antibiotiques sont efficaces contre les virus



Faux. Les antibiotiques sont uniquement efficaces sur les bactéries et non en cas d'infection virale (grippe par exemple). Leur surconsommation est même dangereuse en termes de santé publique. On constate en effet depuis une vingtaine d'années que l'usage abusif des antibiotiques a participé au développement de bactéries qui leur sont résistantes, avec des conséquences multiples : maladies plus longues et plus difficiles à soigner, complications, risques plus élevés lors d’interventions médicales, augmentation des décès, etc.



Pendant une grossesse, on peut prendre uniquement les médicaments prescrits par son médecin



Vrai. De nombreux médicaments peuvent avoir des effets sur le développement de l'embryon ou du fœtus (malformation, ralentissement de la croissance, atteinte aux organes, etc.). Un pictogramme « Femmes enceintes » est pour cela apposé sur les boîtes de médicaments concernés mais son absence ne signifie pas pour autant qu'il n'y a pas de risque, même avec ceux vendus sans ordonnance. Si une femme est sous traitement quand elle apprend sa grossesse ou si elle tombe malade durant celle-ci, il est donc impératif qu'elle prenne un avis médical avant toute prise de médicament ou arrêt.



Le prix des médicaments peut varier selon l'endroit où je les achète



Vrai et faux. Le prix des médicaments non remboursables est librement fixé par les entreprises et pharmaciens. Celui des médicaments remboursables par l’Assurance maladie en revanche est fixé par le Comité économique des produits de santé et est le même dans toutes les officines.



Les médicaments se jettent dans la poubelle de recyclage



Faux. En jetant des médicaments ou en les vidant dans les toilettes, vous prenez le risque que des résidus médicamenteux se retrouvent dans l'environnement. Les médicaments doivent impérativement être ramenés à votre pharmacie, sans leurs emballages et notices qui peuvent être, eux, jetés dans la poubelle de recyclage.