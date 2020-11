Comment votre enfant fait-il l'apprentissage de la sexualité ?

Découvrir sa sexualité c'est pour un enfant comprendre la différence entre les filles et les garçons, apprendre la pudeur et l'intimité et former progressivement son identité sexuelle. Elle n'est bien sûr pas la même que chez les adultes et consiste à se découvrir par étape.

L'âge des premiers frottements et de la phase anale

Dès l'âge de 8 mois, le bébé peut commencer à découvrir que toucher son sexe ou le frotter lui procure du plaisir. Sans être véritablement de la masturbation comme chez l'adulte, cet acte naturel dans son développement lui permet de découvrir son corps et éventuellement de s'apaiser.

Plutôt que d'y prêter trop attention, les spécialistes recommandent de diriger son attention vers autre chose et lui expliquer progressivement que cette activité se fait en privé.

La découverte de son corps passe aussi par la phase dites "anale" jusqu'à l'âge de 3 ans qui lui permet de retenir ses besoins et lui procurer de nouvelles sensations.

L'identité sexuelle et le complexe d'Œdipe

À partir de l'âge de 2 ans environ, l'enfant observe la différence entre les garçons et les filles. Il peut être curieux et vouloir toucher les parties intimes du sexe opposé par exemple. Vers l'âge de 3 ans il commence à poser des questions sur l'origine des bébés et éventuellement jouer au papa et à la maman.

C’est d'ailleurs un âge autour duquel il peut chercher à se rapprocher de son parent du sexe opposé et rejeter le parent du même sexe. Appelé le complexe d'Œdipe, cette étape tout à fait normale dans son développement lui permet d'affirmer son caractère.

Lire ensemble certains livres adaptés à son âge racontant ce que sont les parties intimes ou la sexualité peut l'aider à mieux comprendre ce qu'il se passe et éventuellement en parler avec vous.

En savoir plus : "Ma sexualité de 0 à 6 ans" de Jocelyne Robert et Jo-Anne Jacob, éditions L'Homme.