Comment stimuler la mémoire auditive de votre enfant

La mémoire auditive évolue dès la naissance et permet progressivement à l'enfant de développer son langage et la compréhension du monde qui l'entoure. En comprenant et en retenant les mots qu'il entend, il arrive à les reproduire et à développer ses habilités sociales.

Écouter est la première étape pour comprendre et apprendre

Si l'enfant a la capacité d'entendre dès sa naissance, et même in utero, c'est vers l'âge d'un an qu'il se met à comprendre les consignes et à savoir quoi faire pour les appliquer grâce à sa mémoire auditive. Que ce soit à la maison, en garderie ou à l'école, ce sont les capacités d'écoute qui lui permettent de faire de nombreuses apprentissages, qu'ils soient scolaires ou sociaux.

Comment stimuler sa mémoire auditive ?

Avant un an, il suffit de prendre l'habitude de parler régulièrement avec son bébé, en lui décrivant les gestes du quotidien, en nommant les parties du corps ou les vêtements par exemple. On peut aussi lui faire écouter de la musique avec des paroles ou lui chanter des comptines.

Jusqu'à 3 ans, il est possible de se servir d'un livre imagé, de sons d'animaux, de chansons ou de comptines en faisant répéter, trouver ou compléter les mots. À cet âge l'enfant est aussi capable d'écouter et de comprendre les consignes simples, il faut donc éviter les consignes doubles car il a du mal à se souvenir de deux choses à faire dans une même demande.

Après 3 ans, la compréhension et l'apprentissage se développent, l'enfant devient alors capable de comprendre une histoire, de reformuler, ou jouer à certains jeux de mémoire. N'hésitez pas à lui poser des questions sur ce qu'il a compris ou ce qu'il a fait pour entraîner sa mémoire ou encore à faire des devinettes.

En savoir plus : "Mes premiers jeux de langage - Développement, stimulation et enrichissement - A partir de 18 mois", de Lucie Brault Simard, éditions