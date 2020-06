Réouverture des frontières : dans quels pays européens vous pourrez voyager cet été

C'est officiel : les Français peuvent commencer à préparer leurs vacances d'été. "Dès demain, il sera à nouveau possible de se déplacer entre les pays européens, a déclaré Emmanuel Macron dans son allocution télévisée du 14 juin. À partir du 1er juillet, nous pourrons nous rendre dans les États hors d'Europe, où l'épidémie sera maîtrisée". Néanmoins, tous les pays membres n'ont pas encore rouvert leurs frontières.

Ainsi, s'il était possible de voyager en Bulgarie dès le 1er juin, en Italie depuis le 3, en Croatie depuis le 11, et en Pologne depuis le 13, la Belgique, la Suisse, l'Allemagne et la Grèce accueillent les touristes en provenance de toute l'Europe à partir du 15 juin. Pour sa part, l'Autriche rouvre ses portes à l'ensemble du continent dès le 16 juin. En revanche, il faudra attendre le 21 pour se rendre en Espagne et le 1er juillet pour voyager au Portugal.

La Norvège, le Danemark et Malte restent fermés aux Français

Par ailleurs, certaines destinations restent hors de portée des Français, à l'instar de la Norvège, qui rouvre ses frontières le 15 juin, mais uniquement aux autres pays nordiques – sauf la Suède. Même principe pour le Danemark, où seuls les Allemands, Norvégiens et Islandais sont autorisés, pour l'instant. À Malte, les liaisons aériennes avec une vingtaine de pays reprendront le 1er juillet, mais la France n'en fait pas partie.

Enfin, alors que la Roumanie n'a pas encore communiqué de date pour la réouverture de ses frontières, celles de la Grande-Bretagne et de la Suède étaient "techniquement" restées ouvertes pendant toute la crise sanitaire. Il est également possible de se rendre en Estonie, Lettonie et Lituanie, mais la situation pourrait être amenée à évoluer. En effet, les trois pays ont fixé un seuil de cas pour 100 000 habitants à ne pas franchir pour que les ressortissants des pays européens puissent entrer sur leur territoire.