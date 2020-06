Les dates à retenir pour la réouverture des musées et monuments

Et si vous retourniez admirer une exposition ou un lieu majestueux ? Fermés depuis le 17 mars dernier, les musées et monuments ont entamé un lent déconfinement depuis le 11 mai dernier. Mais un grand nombre d'entre eux ont préféré attendre le mois de juin pour ouvrir de nouveau leurs portes aux visiteurs. Port du masque obligatoire, souvent comme la réservation, et en route pour un tour d'horizon des établissements déconfinés !

Ce week-end, l'avant-garde de la réouverture

Versailles s'impose. Le château du Roi-Soleil (Yvelines) ouvre de nouveau ses portes dès ce samedi 6 juin avec quelques nouveautés. "Le confinement a été l'occasion de rénover la toiture de la chapelle royale, de remonter les pendules, mais aussi de dépoussiérer la Galerie des Glaces... pour la première fois depuis sa restauration en 2007", explique Catherine Pégard, présidente de l'établissement public du château au Point. Les visiteurs pourront de nouveau se promener dans le château, le parc et l'ensemble du domaine aux horaires habituels. Cependant le musée des Carrosses et les Galeries Louis XIV ou Empire, demeurent encore fermés.

Non moins important dans l'histoire de France, le domaine de Chambord (Loir-et-Cher) revit également. Dès ce vendredi, 5 juin, les visiteurs sont priés de suivre un parcours aménagé pour découvrir l'escalier à double-hélice de Léonard de Vinci. Le château de Chenonceau (Indre-et-Loire) avec son magnifique enjambement au-dessus de l'eau ouvre le 6 et uniquement les week-end de juin à cette date.

Le Centre des monuments nationaux - qui gère notamment la Conciergerie (Paris), l'Abbaye du Mont-Saint-Michel (Manche) ou le château d'Azay-le-Rideau (Indre-et-Loire) - prévoit la réouverture de 48 de ses sites "lors de la semaine du 6 juin", sans donner plus de précisions.

Mi-juin, les ouvertures s'enchaînent

Dans ce même geste, ce Centre prévoit l'ouverture de 32 monuments lors de la semaine du 13 juin. Le château de Compiègne (Oise) prévoit une ouverture le 15 juin, tout comme l'Arsenal des mers de Rochefort (Charente-Maritime). Le musée national Marc Chagall à Nice (Alpes-Maritimes) ouvrira à partir du 20 juin. La Maison natale de Bonaparte à Ajaccio (Corse), le Musée napoléonien de l’Ile d’Aix (Charente-Maritime) et la Maison natale de Georges-Clemenceau (Vendée) prévoient une réouverture dans le courant de la troisième semaine de juin. Le MuCem à Marseille (Bouches-du-Rhône) doit ouvrir le 29 juin.

À Paris, l'institution de la peinture moderne, le musée d'Orsay, se prépare à accueillir le public dès le 23 juin tout comme le Palais de la Découverte.

Les pionniers

Sachez que de nombreux châteaux et musées, ont déjà ouvert leurs portes. Le musée des Beaux-arts d'Agen (Lot-et-Garonne) a été l'un des premiers à sortir du déconfinement dès le 11 mai. Le château d'Amboise (Indre-et-Loire), le Domaine de Chaumont-sur-Loire et son Festival international des jardins (Loir-et-Cher), le château de Chantilly (Oise) ou le Palais des Papes (Vaucluse) accueillent déjà du public. Idem pour la Manufacture de Roubaix (Nord) depuis le 22 mai et le musée des Confluences (Lyon), le 2 juin.

À Paris, le Musée du 11 Conti de la Monnaie de Paris a ouvert dès le 30 mai dernier. Son entrée est exceptionnellement gratuite tout le mois de juin.

Juillet et au-delà

Le 1er juillet, le Centre Pompidou (Paris), le Musée national de la Renaissance d’Ecouen (95), le château de Pau (Pyrénées-Atlantiques) ont prévu de sortir du déconfinement le 1er juillet. Le musée national de préhistoire des Eyzies (Dordogne) et Lugdunum (Lyon) doivent les suivre quelques jours plus tard. Enfin, le musée du Louvre s'ouvre de nouveau le 6 et celui des arts asiatiques - Guimet le 8 juillet prochain.

Certains musées en travaux comme la Maison de Victor Hugo (Paris) ou du Carnavalet (Paris) n'ouvriront pas avant la rentrée.