Covid-19 : les nouvelles recommandations pour prendre l'avion en toute sécurité

Le monde se déconfine progressivement. Alors que de plus en plus de pays rouvrent leurs frontières aux touristes, l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) publie un guide de recommandations sanitaires à destination des compagnies aériennes afin d'éviter la propagation de la Covid-19. Repéré par l'AFP, le rapport préconise d'abord que les passagers présentent une déclaration de santé à leur arrivée à l'aéroport et qu'ils fassent l'objet d'une prise de température.

Autres propositions : privilégier l'enregistrement en ligne ainsi que les cartes d'embarquement sur smartphone, voyager aussi léger que possible, et limiter l'accès au terminal aux voyageurs et au personnel. Si les ventes en duty-free sont amenées à être limitées, le port du masque ou d'un couvre-visage devrait être rendu obligatoire à l'intérieur du terminal.

Se déplacer le moins possible dans l'avion

Une fois à bord de l'avion, les journaux et magazines ne seront plus les bienvenus, tandis que les passagers devraient se déplacer le moins possible, garder leur masque et éviter les files d'attente devant les toilettes. L'OACI recommande même que les voyageurs se voient attribuer une cabine de toilettes selon leur place dans l'appareil. La nourriture à bord devrait être préemballée et l'avion désinfecté régulièrement.

Contre toute attente, il n'est pas préconisé de mettre hors service un siège sur deux afin que la distanciation physique soit respectée. En cause : le manque à gagner pour les compagnies aériennes. En effet, même si les avions étaient au complet, l'Organisation de l'aviation civile internationale estime qu'elles pourraient perdre plus de 314 milliards de dollars d'ici la fin de l'année. Selon elle, le nombre de passagers devrait diminuer de 1,5 milliard en raison de la pandémie de Covid-19.

"Une autorité qui fera référence mondiale"

Les recommandations de l'OACI ont fait l'objet d'un large consensus qui leur donnera "une autorité qui fera référence mondiale, pour la première fois sur ce sujet depuis la crise du Covid-19", selon Philippe Bertoux, représentant de la France au conseil de l'OACI, interrogé par l'AFP. La rédaction du rapport est issue d'une collaboration entre de nombreuses institutions, telles que l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et l'Association internationale du transport aérien (IATA).