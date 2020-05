Comment réinventer les relations sociales avec le déconfinement ?

On le sait tous, il y a un avant et un après la crise sanitaire du Covid-19. Loin d'être terminée, l'épidémie actuelle continue de progresser dans certains pays, à l'heure où la France redoute une deuxième vague. Si le déconfinement a permis de recouvrer certaines libertés, les relations sociales ne peuvent pas être les mêmes et nécessitent de nouvelles règles.

Inventer une nouvelle façon de se saluer

L'être humain a besoin de relations sociales, mais aussi de contact physique pour se sentir rassuré et en sécurité avec ses pairs. À l'heure où le risque de contamination perdure, il est pourtant préférable d'éviter les bisous, les accolades, la bise ou le serrage de main.

Pour ne pas prendre de risques, mais permettre de retrouver une complicité, il est possible d'utiliser le salut respectueux des asiatiques, se toucher le coude ou les pieds ou saluer avec un clin d’œil ou en souriant avec la main. Si nécessaire, une explication peut être donnée, en remettant le câlin à un moment ultérieur.

Donner une priorité à ses relations sociales

Loin d'être terminée, la pandémie nous incite à protéger les plus faibles, en particulier les personnes âgées. Pour éviter des contacts sociaux trop rapprochés avec un grand nombre de personnes, il est aussi possible d'expliquer que l'on préfère privilégier certains membres de sa famille ou certains amis, surtout s'ils ont besoin de vous.

Plutôt que de laisser lettre morte, n'hésitez pas à expliquer que vous attendez un peu avant de vous rencontrer et continuez les relations à distance par téléphone ou en visio par exemple.

De même si vous notez des comportements qui ne vous paraissent pas respectueux de toutes les règles d'hygiène, n'hésitez pas à faire la remarque sur un ton constructif plutôt qu'une critique, et peut-être d'attendre d'être en privé pour en parler avec la personne concernée afin de lui éviter une humiliation en public.

En savoir plus : “Pourquoi la politesse ? Le savoir-vivre contre l'incivilité”, de Dominique Picard, éditions Seuil.