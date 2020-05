En Italie, les piscines et salles de sport rouvrent, mais les habitants ont toujours peur

L'ESSENTIEL Les piscines et salles de sport on rouvert depuis le 25 mai en Allemagne, en Espagne et en Italie

En Italie, où l'épidémie de Covid-19 a fait près de 34 000 morts, le public tarde à revenir dans ces établissements

L'Europe se déconfine progressivement. Le 25 mai, les piscines, salles de sport et clubs de fitness d'Allemagne, Espagne et Italie ont rouvert leurs portes. Dans ce dernier pays, quelque 8 000 établissements sont concernés, selon l'Institut national de la statistique (Istat), comme le rapporte Le Point en se faisant l'écho de l'AFP. Si les commerces, bars et restaurants avaient déjà repris leur activité la semaine précédente dans le cadre de la phase 2 du déconfinement, les lieux dédiés à la pratique physique restent peu occupés.

Des gestes barrières rigoureusement appliqués

Dans un reportage à Rome, franceinfo a rencontré plusieurs propriétaires de salles de sport. Deux mètres de distance au minimum entre chaque client afin de pouvoir venir sans masque, prise de température avant le début de l'entrainement, enfilage de sur-chaussures sur ses baskets, distribution de gel hydroalcoolique… Tout est mis en place pour éviter la propagation de la Covid-19.

"Nous avons décidé de ne faire entrer les clients que sur rendez-vous, indique Catarina, salariée dans une salle de sport au cœur de la capitale italienne, interrogée par nos confrères. Ils seront au maximum quatre à cinq à s’entraîner dans la même salle. Nous avons développé une application qui sera en fonction dans deux à trois jours et qui permettra aux clients de réserver facilement de chez eux leur propre cours".

"Seulement 25% à 30% des clients reviennent"

Si Luigi, le propriétaire de l'établissement, a choisi de réduire le nombre d'entrées, c'est pour assurer la sécurité de chacun. Mais, en réalité, il a conscience que très peu de clients comptent à nouveau fouler le sol de la salle. "Normalement mars, avril et mai c’est la haute saison pour les salles de sport, les gens se remettent en forme avant l’été. Mais malheureusement, en ce moment il y a encore beaucoup de peur et puis il fait déjà chaud donc seulement 25% à 30% des clients reviennent", déplore-t-il auprès de franceinfo.

Pour rappel, l'épidémie de Covid-19 a été particulièrement virulente en Italie. Premier foyer de contamination en Europe, le pays a mis en place un confinement très strict dès le 9 mars, levé progressivement à partir du 4 mai. Depuis le début de la crise sanitaire, 32 877 personnes sont décédées des suites du virus en Italie, selon les chiffres de l'université Johns Hopkins.