"Ensemble contre le #Covid19", une plateforme de services pour mieux vivre la crise

"Une belle aventure humaine !" Pour Julie Seret, directrice du développement des services du groupe VYV, la plateforme Ensemble contre le #Covid19 va au-delà de l'accompagnement des adhérents des mutuelles du groupe durant cette crise sanitaire. "Cela illustre bien notre volonté qui est d'être utiles à tous et à chacun à un moment où nous sommes confrontés à une situation inquiétante qui nécessite le soutien des professions de santé mais aussi à des choses simples comme se nourrir, travailler autrement, s'occuper des enfants ... de tels besoins, cela résonne chez nous", explique-t-elle.

Un service qui a déjà été apprécié par plus de 32 000 utilisateurs dont un tiers seulement sont des adhérents du groupe mutualiste, ce qui montre bien l'utilité pouyr le grand public d'une telle opération. De quoi s'agit-il ? La plateforme accessible sur www.covid19.groupe-vyv.fr regroupe à la fois des informations médicales mais aussi des solutions pout faciliter la vie quotidienne bouleversée pour beaucoup par cette épidémie.

Accès aux professionnels de santé

Bien sûr, les questions de santé y trouvent toute leur place avec un renvoi vers le site Maladiecoronavirus.fr porté par l'Alliance digitale contre le Covid-19 qui regroupe différents acteurs du numérique et de l'e-santé en France, dont le groupe VYV et sa solution de téléconsultation MesDocteurs. Mais aussi avec l'accès que permet la plateforme vers l'application Goov App qui propose des activités physiques adaptées en période de confinement, des séances qui peuvent être réalisées à domicile et qui ont été conçues par des professionnels du sport de haut niveau.

Au-delà de ces services, elle propose aussi des conseils pratiques pour s'occuper des enfants qui ne sont plus accueillis à l'école, s'adapter à de nouveaux modes de travail ou tout simplement se ravitailler lorsque de nombreux commerces sont encore fermés et qu'il est difficile de se déplacer.

Un volet à destination des entreprises

"Les équipes du groupe et nos adhérents ont participé à une remontée des besoins spécifiques qui sont apparus dès le début de cette crise et nous avons cherché à chaque fois à apporter une solution", explique Julie Seret. Et les particuliers ne sont pas les seuls à pouvoir accéder à cette offre qui prévoit aussi un volet à destination des entreprises, elles aussi confrontées à des problématiques qu'elles n'avaient jamais rencontré.

Si elle est bien sûr née du confinement mis en place à la mi-mars, cette plateforme a vocation à accompagner de la même façon la vie quotidienne pendant le déconfinement progressif et même au-delà puisque la crise du coronavirus aura un impact fort sur le quotidien de chacun, tant sur le plan sanitaire que sur celui de la reprise des activités.