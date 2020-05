Comment jouer avec son enfant?

L'ESSENTIEL En tant que parents, passer du temps à jouer avec un enfant le stimule.

Dès le plus jeune âge, jouer avec son enfant permet de développer le lien en toute complicité, mais aussi ses centres d'intérêt. Loin d'être juste occupationnel, le jeu est en réalité très enrichissant et éducatif. Même si vous n’avez pas le temps, prenez quelques minutes de pause avec votre enfant, les bienfaits sur lui et votre relation n’en seront que plus importants.

Un besoin pour l'enfant de se sentir aimé

À tout âge, votre enfant a besoin de sentir qu'il est important à vos yeux. S'il vous réclame c'est pour lui une façon de vous dire qu'il a besoin que vous lui accordiez du temps pour se sentir aimé et exister dans votre vie.

Pour l'aider à combler ce besoin, n'hésitez pas à jouer régulièrement avec votre enfant même s'il s'agit de courtes périodes. C'est une façon pour lui de ressentir régulièrement votre présence et de partager avec vous une activité. Il n'aura ainsi pas besoin de développer des comportements d'agressivité ou de pleurs et acceptera plus facilement un refus de votre part car il saura que vous serez disponible rapidement.

Laisser son enfant décider

Contrairement à l'alimentation, ou l'habillage, le jeu est un domaine où votre enfant doit rester le décideur pour l'aider à développer une bonne confiance en lui. Même si bien sûr vous pouvez proposer des variations, c'est à lui d’avoir le dernier mot en acceptant ou pas.

Chez les plus petits, il est possible de montrer un intérêt envers son jeu, d'imiter ce qu'il fait ou encore de lui poser des questions. Puis, au fur et à mesure de son développement, vous pouvez le laisser vous guider et participer de façon amusée sans chercher de but à atteindre.

Le jeu peut d’ailleurs être employé pour les taches ménagères ou les activités d’apprentissage, tout a gardant en tête le plaisir et le divertissement que votre enfant doit y trouver. Même quelques minutes par jour sont suffisantes lorsque les journées sont chargées pour lui donner toute l'attention nécessaire et enrichir votre relation.

