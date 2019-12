Des patients se mettent à nu dans un calendrier pour sensibiliser à leurs maladies

Se mettre à nu pour sensibiliser l’opinion publique à la maladie. Douze associations en lutte contre le syndrome de Guillan-Barré, la maladie de Crohn, la méningite ou encore la sclérose en plaque, se sont associées pour réaliser un calendrier dans lequel des patients ont accepté de poser nus. Imaginé pour célébrer les 30 ans du Festival de la communication santé, il est disponible depuis fin novembre pour 20€, intégralement reversés au profit des associations, révélait Le Parisien lundi 16 décembre.

Les objectifs sont multiples : récolter des fonds pour faire avancer la recherche, interpeller les politiques, mais aussi améliorer “la prise en charge de la qualité de vie des patients et de leur famille”, explique à LCI Claude Touche, le président d’eVeDrug, société spécialisée dans la vigilance des produits de santé à l’origine de cette opération réalisée par Acteurs de santé.

Les patients ont été photographiés en noir et blanc par Nathalie Oundjian, qui a su les mettre parfaitement à l’aise et les aider à accepter leur corps après la maladie. “Sur les photos, il y a une dame qui a eu une ablation du sein, un monsieur qui vit avec une poche. Il n’y a rien de vulgaire, rien de honteux, on a juste envie de dire : chapeau ! Et d’aller toujours plus loin”, raconte Olivier Jérôme, l’un des participants, survivant du cancer des testicules et président de l’association CerHom (pour la fin du cancer et le début de l'homme). “Ce calendrier, c'est un truc un peu dingue pour interloquer dans le bon sens et faire passer des messages importants”, s’enthousiasme-t-il.

“Je me suis sentie belle”

“Ce qui m'a manqué est d'échanger avec des gens de mon âge qui vivaient la même chose que moi”, témoigne quant à elle la mannequin du mois de juillet, Laure Guéroult-Accolas, qui vivait seule à l’étranger quand le cancer du sein l’a frappée. “Pour rompre l'isolement des personnes touchées par un cancer, leur permettre de trouver la bonne information et faciliter leur quotidien”, est-il écrit en légende de sa photo, où elle pose nue avec des gants de boxe.

Désormais, Laure dirige l’association Patients en réseau. Cette dernière lutte contre les cancers du sein, du poumon, et gynécologique, elle consiste en un réseau d’échange où des informations sur les maladies circulent, ainsi que des adresses et conseils utiles pour les patients et leurs proches.

“Je me suis mis à nu pour partager avec les personnes touchées par le cancer des poumons et rompre la solitude”, explique encore Emmanuel Gervier, de Mon réseau cancer du poumon, à Medisite. “Le fait de se mettre à nu pour exprimer cette cause m'a beaucoup plu”, développe-t-il dans la vidéo réalisée par Acteurs de santé TV. “Je me suis sentie belle”, renchérit Éléonore Piot de Villars, de l'association Lympho'sport qui “vous guide avec passion dans le domaine de la santé et du sport thérapeutique.”

Si cette initiative vous touche, vous pouvez acheter le calendrier sur le site internet d’eVeDrug.