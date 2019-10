Comment favoriser l’autonomie de mon enfant ?

L'autonomie permet à l'enfant de répondre à ses propres besoins et d'assumer ses décisions en prenant compte de son entourage et de son environnement. Elle débute dès les premiers mois de la vie et concerne à la fois la motricité, le langage, le développement intellectuel, social, affectif ou moral.

Le rôle des parents est central

Les parents sont les mieux placés pour aider leur enfant à acquérir son autonomie. En l'encourageant à explorer son environnement en toute sécurité, vous le laissez expérimenter même si la supervision doit rester constante.

L’aider à apprendre de nouveaux mots, à poser des questions, jouer seul ou avec d'autres personnes, lui permet de développer son autonomie langagière, intellectuelle et sociale.

Quand votre enfant commence à émettre des préférences, respecter des consignes, ou dire ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas, il développe son autonomie affective et morale.

Éviter de tomber dans les pièges

En voulant favoriser son autonomie, vous pouvez avoir tendance à surprotéger votre enfant ou bien à vous engager dans toutes ses activités et tous les aspects de sa vie. Votre crainte de le protéger contre tous les dangers, même ceux inexistants, l'empêche de décider pour lui ou de surmonter les petites difficultés et déceptions qui font aussi partie de l'apprentissage. Il risque alors de devenir anxieux, de manquer d'assurance, d'être craintif ou peu débrouillard.

C'est pourquoi il est préférable de ne pas forcer votre enfant mais de le laisser démontrer un intérêt lorsqu’il souhaite commencer un apprentissage ou s’engager dans une activité. Ne l'obligez pas, et laissez-le se concentrer lorsqu'il est appliqué à une tâche. Félicitez-le pour ses efforts et évitez de le comparer pour ne pas lui mettre la pression. Chaque enfant est unique et apprend à son rythme.

En savoir plus : "L'Autonomie, mode d'emploi: Comment lui donner envie de devenir grand", de Etty Buzyn, aux éditions Albin Michel.