La Thérapie Cognitive et Comportementale au secours du syndrome de l'intestin irritable

D'après la Société Nationale Française de Gastro-entérologie (1), le Syndrome de l'Intestin Irritable toucherait 3 fois plus les femmes que les hommes. Avec la prise en compte de l'aspect psychologique de cette maladie, la TCC, Thérapie Cognitive et Comportementale pourrait bien devenir une alternative thérapeutique efficace, y compris à distance, par téléphone ou internet.

De 63 à 71 % des patients souffrant de SII ont améliorés par une TCC

Ce sont les résultats d'une étude anglaise (2) récemment publiée qui démontrent l'efficacité supérieure de la TCC par rapport à un traitement standard. Les chercheurs se sont intéressés à l'amélioration des symptômes à 1 an puis à 2 ans de traitement.

Alors que le traitement standard n'améliore que 46 % des patients, une TCC par internet améliore plus de 63 % des patients et une TCC par téléphone jusqu'à 71 %. Non seulement ces chiffres viennent confirmer l’efficacité de la TCC à distance chez ces patients, mais ils restent stables y compris 2 ans après le traitement.

La TCC par téléphone encore plus efficace

Avec seulement 8h de support thérapeutique, la TCC par téléphone permet d'améliorer le plus grand nombre de patients (71%). Elle consiste à réaliser des exercices à domicile grâce à un manuel, et de compléter avec 6 séances téléphoniques d'une heure avec un thérapeute. Deux séances de rappel d'une heure viennent compléter la prise en charge à 4 et 8 mois.

Même si ce type de TCC n'est pas encore généralisé, il s'agit d'une grande avancée dans le traitement du Syndrome de l’Intestin Irritable pour des patients résistants aux traitements qui n'ont pas toujours le temps de se déplacer jusqu’aux établissements de santé pour suivre une thérapie.

