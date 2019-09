Arthrose : quelles solutions pour soulager les douleurs ?

L’arthrose est une maladie des articulations qui progressivement se déforment. Elle est caractérisée par des douleurs aux mouvements et une raideur. Avec pas moins de 300 millions de personnes souffrant d'arthrose dans le monde et plus de 10 millions rien qu'en France, soit 17% de la population (INSERM), l'arthrose est la première cause d’incapacité fonctionnelle pour les personnes de plus de 40 ans.

L’arthrose est une maladie conduisant la destruction du cartilage, le plus souvent très lente, et qui s’étend à toutes les structures de l'articulation, notamment à l’os et au tissu. Dans l’arthrose, le cartilage se fissure et devient plus fin et fragile. Il a plus de mal à amortir les pressions subies par l’articulation lors des mouvements. Cette augmentation des pressions s’applique localement sur le cartilage, qui va continuer à s’user. Cela entraîne des douleurs et un handicap majeur avec une perte de mobilité ayant un impact important sur le moral et les gestes de la vie quotidienne. Actuellement, les mécanismes de cette dégradation sont mal connus et font l’objet d’une recherche active.

Les causes exactes de l’arthrose ne sont pas encore parfaitement identifiées

L’atteinte arthrosique d’une articulation augmente avec l’âge, mais l’arthrose peut survenir plus ou moins tôt et être plus ou moins sévère. Les principaux facteurs de risque sont : l’obésité, les traumatismes et les déformations. Une faible activité physique est aussi considérée comme un facteur de risque. L’arthrose peut également être favorisée par le vieillissement, une origine hormonale ou une prédisposition familiale. Ainsi, la meilleure façon de lutter contre cette maladie est d’en prévenir l’apparition.

Une fois que l'arthrose a été diagnostiquée -- par un examen clinique et des radiographies des articulations --, elle ne fait que progresser.

Quelles solutions pour enrayer ce mal ?

Le traitement de l’arthrose nécessite une prise en charge individualisée en fonction du site de l’articulation touchée car aucun traitement n’arrête la progression de l’arthrose. La prévention de l’apparition et l’aggravation de l’arthrose reposent sur des méthodes pour soulager les symptômes : une kinésithérapie, une activité physique régulière, adaptée pour maintenir la force des muscles et s’exposer à la chaleur. Le docteur Laurent Grange, président de l’AFLAR, souligne que des espoirs sont permis pour les patients car la recherche a permis de découvrir de nouvelles cibles thérapeutiques avec l’arrivée dans un délai de 3 à 5 ans d’un biomédicament très prometteur, traitement ciblé visant à enrayer la progression de la maladie.

Est-ce important de bien soigner l’arthrose ?

Les autorités sanitaires estiment que d'ici 2050, ce ne sont pas moins de 600 millions de personnes qui pourraient être atteintes. Ainsi, compte tenu des enjeux, tant humains que socio-économiques, il est essentiel de bien soigner l’arthrose pour améliorer la qualité de vie et la santé des séniors et ainsi éviter l’apparition d’autres maladies liées au vieillissement.