Parkinson : des exercices physiques intenses peuvent freiner l'évolution des symptômes

Un programme d'exercices de cardio-training en salle sur vélo pourrait être très bénéfique pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Une étude du Radboud Teaching Hospital publiée dans le Lancet Neurology montre que l'exercice pourrait arrêter la progression de la maladie à un niveau bas significatif.

Les chercheurs ont choisi deux groupes de patients atteints de la maladie de Parkinson (au total 130 patients) qu'ils ont suivi durant six mois. Un groupe s'est vu confier la tâche de faire des exercices de vélo d'intérieur avec des entraîneurs à domicile et un autre groupe s'est vu confier de simples exercices d'étirement trois fois par semaine à la maison.

Une différence significative entre les deux groupes

À la fin de la période d'étude de six mois, il a été observé une différence significative entre les deux groupes de patients qui ont réalisé des exercices avec des entraîneurs à domicile et dont les symptômes de la maladie de Parkinson ont été réduits comparativement au deuxième groupe qui a fait seulement des exercices d'étirement. Il est intéressant de noter que les deux groupes disposaient d'applications pour les motiver dans l'effort.

"Les cyclistes étaient en meilleure forme physique et présentaient moins de symptômes. Ils se détérioraient à un rythme plus lent. Cela signifie qu'ils auront besoin de moins de soins médicaux et de moins de pilules, mais aussi que les effets de la maladie sur leurs poumons et leur cœur seront réduits. Beaucoup de Parkinsoniens meurent de ces complications", souligne Bas Bloem, un des auteurs de cette étude.

Le vélo fait des merveilles pour les patients atteints de la maladie de Parkinson

Pour préciser ces bienfaits des exercices de cardio-training sur vélo, Blas Bloem précise : " Le groupe témoin a obtenu quatre points de moins sur l'échelle que nous utilisons pour évaluer les capacités de motricité des patients parkinsoniens. L'effet du cyclisme est à peu près le même que l'amélioration que nous obtiendrions avec différents types de médicaments. Les nouveaux médicaments pour les patients sont considérés comme significatifs si l'amélioration qu'ils apportent a un score de trois points. Cela vous montre à quel point l'effet du vélo est important".