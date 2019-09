Pr Nicolas Girard : "En 2030, une succession de thérapies pour chaque patient"

Le document « Santé 2030 » réalisé par le LEEM présente les grandes évolutions qui vont marquer dans les 10 années à venir le monde de la santé. Dans la prise en charge du cancer du poumon, le Pr Nicolas Girard, chef de service à l'Institut Curie, annonce des thérapies de plus en plus ciblées et surtout un dépistage plus précoce qui aboutira à un changement des stratégies thérapeutique : davantage de tumeurs seront en effet diagnostiquées à un stade moins avancé, lorsqu'elles sont encore localisées.