Les pays respectueux des droits des femmes seraient en meilleure santé

Selon une étude de la Banque mondiale parue en février et basée sur des données issues de 187 pays, les femmes n'ont que trois quarts des droits des hommes. Dans le détail, 2,7 milliards de femmes n'ont toujours pas les mêmes opportunités que les hommes en matière d'emploi. Il serait pourtant dans l’intérêt de chacun de promouvoir et de lutter pour les droits des femmes. Car d’après une recherche parue dans le BMJ Open, les pays où ces droits sont les plus respectés sont plus susceptibles non seulement d’enregistrer une bonne croissance économique, mais aussi d’afficher de meilleurs résultats en termes de santé. Cette tendance s’observerait même dans les pays pauvres.

Les chercheurs ont analysé des bases de données sur la santé, les droits humains et les droits sociaux et économiques de 162 pays entre 2004 et 2010. Ces derniers ont été classés en fonction de leur respect des droits économiques et sociaux des femmes : fort (44), modéré (51) et pauvre (63). Résultat des observations : des droits économiques et sociaux importants pour les femmes étaient associés à une augmentation des dépenses de santé par habitant et donc une amélioration de la santé globale par rapport aux autres pays. Que ce soit en termes de prévention des maladies, de taux de mortalité et d’espérance de vie.

Dans les pays où les droits humains, y compris ceux des femmes, étaient fortement respectés mais où l’accès aux soins était en dessous de la moyenne, les résultats de santé étaient toujours meilleurs que la moyenne. "Ces résultats confirment que même malgré un manque de ressources, si un pays a une charte des droits humains solide, les résultats en termes de santé sont meilleurs", notent donc les chercheurs.

Les droits des femmes « ne peuvent qu’améliorer » le progrès

Malgré tout, quelques pays respectant les droits sociaux, économiques et culturels ne protègent pas ceux des femmes, remarque l’étude.

Afin de pouvoir renforcer ces corrélations, de plus amples recherches sont nécessaires sur une plus longue durée sur des pays aux droits humains similaires, concèdent les chercheurs. Mais l’égalité du genre n’est pas seulement un problème pour les femmes, c’est aussi un problème de développement, insistent-ils.

"Aujourd’hui, la valeur des droits humains a souvent été étudiée d’un point de vue économique. Toutefois, nos résultats prouvent que plutôt de limiter le progrès, les droits humains et ceux des femmes en particulier ne peuvent que l’améliorer", concluent les chercheurs.

La France parmi les pays les plus respectueux des droits des femmes

"Si les femmes disposaient de chances égales permettant d'atteindre leur plein potentiel, le monde serait non seulement plus juste, mais aussi plus prospère", commentait quant à elle Kristalina Georgieva, présidente par intérim de la Banque mondiale, à la publication de l’étude de cette institution.

Les recherches de la Banque mondiale ont tout de même noté des progrès importants en termes de droits des femmes puisque la moyenne mondiale est passée de 70 à 75 sur une échelle de 100. Ces dix dernières années, 131 pays ont consenti à mener 274 réformes en faveur d’une meilleure intégration des femmes. C’est en Asie du Sud que les plus grands progrès ont été notés, suivie de l’Amérique Latine et des Caraïbes parmi les pays émergents et en développement. A contrario, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord affichent le plus faible niveau en matière d'égalité entre hommes et femmes.

La bonne nouvelle, c’est que la France se place dans le top 6 des pays les plus respectueux des droits des femmes. A ses côtés, la Belgique, le Danemark, la Lettonie et la Suède qui affichent également le score parfait de 100, "ce qui signifie que hommes et femmes ont des droits égaux dans les domaines mesurés".