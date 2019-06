Etats-Unis : le plus petit bébé venu au monde vivant quitte enfin l'hôpital

Cette petite fille, née en décembre 2018 au début du sixième mois de grossesse, pesait 245 grammes à la naissance. Elle était si petite qu'elle tenait dans la main des personnels soignants.

"Cela a été le jour le plus effrayant de ma vie"

Alors que les médecins avaient décidé de pratiqué une césarienne en urgence pour éviter des complications à la mère et au bébé, ils avait averti le papa que la petite ne survivrait malheureusement pas au-delà d'une heure. "Mais cette heure est devenue deux heures, qui sont devenues une journée, qui s'est transformée en semaine", raconte sa mère dans une vidéo diffusée sur Youtube par l'hôpital Sharp Mary Birch de San Diego. "Cela a été le jour le plus effrayant de ma vie. Ils ont dû la mettre au monde vraiment vite, et je leur répétais qu'elle ne survivrait pas, qu'elle n'avait que 23 semaines" et 3 jours.

Comme le rappelle l'établissement, une grossesse normale dure environ 40 semaine et un foetus est considéré comme viable à partir de 24 semaines, même si les complications accompagnant les grands prématurés peuvent être très graves. Les chances de survie de cette petite fille nommée Saybie dans la vidéo, étaient donc infimes.

Mais elle "n'a quasiment connu aucun des problèmes généralement associés aux très grands prématurés, comme des hémorragies cérébrales ou des problème pulmonaires et cardiaques", assure l'hôpital qui estime qu'elle "est miraculée, c'est certain". Après cinq mois de soins hospitaliers, les parents de Saybie ont pu enfin ramener leur bébé chez eux.

Comme le souligne l'AFP, selon le registre des plus petits bébés au monde tenu par l'Université américaine de l'Iowa, cette demoiselle serait le plus petit bébé né vivant du monde. Le précédent record était détenu par un enfant né en Allemagne en 2015, qui pesait 7 grammes de plus.