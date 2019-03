Pilule contraceptive masculine, rougeole et crottins de Chavignol rappelés : les trois infos du jour

Une première pilule contraceptive masculine testée avec succès

Promise et espérée depuis des années, la pilule contraceptive pour homme est-elle sur le point de voir le jour ? C’est ce qu’ont laissé espérer des chercheurs du Los Angeles Biomedical Research Institute et du Harbour UCLA Medical Center, qui ont présenté des résultats prometteurs lors du congrès de la société américaine d’endocrinologie, ENDO 2019. Leurs travaux ont aussi été publiés dans le Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. Lire la suite ici.

Rougeole : aux Etats-Unis, les enfants non vaccinés bannis des lieux publics

La rougeole continue de faire des siennes de par le monde. Alors que la France vient de connaître le premier décès de l’année lié à cette maladie virale très contagieuse, aux Etats-Unis, le comté de Rockland au nord de New York a décidé l’état d’urgence et d’interdire les lieux publics aux mineurs non vaccinés. La mesure, annoncée mardi 26 mars sur le site du comté, sera effective pour un mois. Il s’agit de l’annonce la plus radicale depuis la réapparition de la rougeole dans plusieurs régions outre-Atlantique. Plus d'infos dans notre article.

Bactérie E. coli : un lot contaminé de crottins de Chavignol est rappelé

E. coli, le retour. La bactérie a été identifiée dans des crottins de Chavignol fabriqués par Les Laiteries Hubert Triballat (LHT) et commercialisés en grande surface, a annoncé mardi 26 mars la société, qui s’est bien évidemment empressée de rappeler un lot. Entre le 21 février et le 26 mars, "les fromages ont été commercialisés sur tout le territoire national dans différentes enseignes", comme sous les marques Casino, Franprix et "Nos régions ont du talent" (E. Leclerc), a indiqué le producteur. Lire la suite ici.