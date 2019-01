Le système immunitaire est une fontaine de jouvence

Le meilleur anti-âge serait notre propre organisme. D’après une nouvelle recherche, réalisée au sein de l’Institut des Sciences Weizmann en Israël, aider le système immunitaire à éliminer les cellules mortes permettrait d’aider l’organisme à rester jeune. Leurs résultats sont parus dans la revue Nature Communications.

Une étude réalisée sur des souris

Pour obtenir ces résultats, les chercheurs ont utilisé des souris et se sont intéressés à leurs cellules sénescentes : les cellules mortes, ou en partie mortes. Ces dernières ont un rôle dans les maladies liées à l’âge car elles contribuent à l’inflammation.

Les scientifiques ont voulu mieux comprendre le rôle du système immunitaire dans le vieillissement : ils ont administré aux souris un médicament qui bloque l’action d’une protéine, celle qui permet aux cellules sénescentes de se maintenir. Le médicament a particulièrement bien fonctionné : le nombre de cellules sénescentes dans l’organisme des rongeurs a chuté. Les analyses sanguines étaient meilleures, les tests d’activité également et les tissus de ces souris ressemblaient plus qu’avant à ceux de souris jeunes. Les souris avaient également moins de signe d’inflammation et le traitement a aussi permis aux rongeurs d’être plus actifs tout en vivant plus longtemps.

Les chercheurs doivent désormais continuer à étudier ces phénomènes pour comprendre comment ces mécanismes agissent chez l’homme. A terme, ils pourront tester leur hypothèse sur l’humain, et peut être un jour, fabriquer l’élixir anti-âge tant attendu.