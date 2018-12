Santé : un jeu mobile pour informer les jeunes de leurs droits

L’apprentissage par le jeu marche aussi pour les grands enfants. France Assos Santé Auvergne-Rhône-Alpes a créé un "serious game" pour informer les 16-25 ans sur leurs droits en santé. Le principe de ce type de jeu est d’allier amusement et pédagogie. Dowino, un spécialiste de la conception de serious games, s’est associé à l’organisme pour concevoir "Take Care" (prenez soin de vous en français), disponible depuis cet été.

Capter un public jeune

Le concept du "serious game" est récent et plébiscité par les jeunes. Pour les concepteurs de ce jeu, il s'agit de l’outil idéal pour faire passer des informations aux 16-25 ans. Magalie Aveline, co-créatrice du jeu, explique sur le site de 20 minutes : "cela nous a semblé être l’outil le plus moderne, capable de capter cette population, rendre le sujet sympathique. Les droits en santé, ça ne fait pas forcément rêver ou envie".

Un jeu sous forme de conversation SMS

Pour utiliser ce jeu, il faut télécharger l’application, puis le joueur choisit l’un des personnage et va suivre ses évolutions, à travers des conversations SMS qui s’affichent. Au cours des échanges, des questions sont posées sur la santé, les remboursements, etc. L’objectif est de présenter des situations très concrètes pour répondre aux possibles interrogations des jeunes. Parmi les thèmes abordés dans les premiers épisodes, il y a le choix du médecin traitant, le consentement libre et éclairé, ou encore les difficultés d’accès au soin. A la fin des échanges, une page s’affiche et résume les différentes informations fournies, tout en renvoyant aux sites utiles pour en savoir plus.

De nouveaux épisodes à venir

L’application semble séduire son public puisqu'elle est notée 4,4/5 sur l’Apple Store. Pour l’heure, seulement deux épisodes de quinze minutes sont disponibles, mais d’après les créateurs du jeu, de nouveaux épisodes devraient être conçus pour poursuivre le jeu.