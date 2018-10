Love Baguette : une belle opération pour financer la lutte au quotidien contre le sida

"Une baguette pleine d’amour pour mettre fin au sida". C’est ainsi que l’association AIDES, qui se bat depuis depuis 1984 contre le VIH et les hépatites virales, présente son opération "Love Baguette", lancée sur l'ensemble du territoire français du 5 au 15 octobre 2018 pour la deuxième année consécutive dans certaines boulangeries. Le principe est simple : pour deux euros, achetez une baguette en forme de ruban et la moitié de cette somme sera reversée à l’association pour la lutte contre le sida. Près de 900 boulangeries sont partenaires.

Une baguette contre le sida

AIDES utilisera spécifiquement ces dons pour financer des actions de prévention et de dépistage du sida sur le terrain. L’année dernière, grâce à l’engagement de plus de 1000 boulangeries, Love Baguette avait déjà permis de récolter plus de 80 000 euros. "Mais le combat n’est pas terminé ! Il nous reste encore du chemin à parcourir pour stopper les nouvelles contaminations notamment en dépistant les 25 000 personnes en France qui portent le virus sans le savoir !", explique AIDES sur le site de l'opération.

"Sans le savoir, ces personnes mettent en danger leur santé et risquent de transmettre le virus. A l’inverse, une personne dépistée tôt et placée aussitôt sous traitement conservera une espérance de vie proche de la normale et constituera un rempart contre la propagation du VIH. En effet les traitements sont aujourd’hui si efficaces qu’ils "endorment" le virus et bloquent la transmission", est-il précisé.

Un énorme impact

Et si le concept de Love Baguette vous paraît "un peu fou", "en y regardant d’un peu plus près, vous vous rendrez rapidement compte de l’énorme impact que peut avoir cette opération pour la lutte contre le sida", continue l’association qui rappelle que du 5 au 15 octobre, 300 millions de baguettes seront vendues en France.

"Alors imaginez si seulement 0,1% de ces baguettes étaient des Love Baguettes, cela permettra de financer la lutte contre le sida à hauteur de 300 000 €, rien que ça !", s’enthousiasme AIDES qui propose un moteur de recherche afin de vous aider à trouver la boulangerie partenaire la plus proche de chez vous.