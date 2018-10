Combien de temps l'alcool et les drogues restent-ils dans notre organisme ?

Dès qu'une personne consomme de la drogue ou de l'alcool, son corps commence à la décomposer. Au cours de ce processus, un composé issu de son métabolisme laisse des traces dans son sang, son urine et ses cheveux. Parfois plusieurs jours après avoir consommé le produit. Toutefois, la durée de présence détectable dans l'organisme dépend de la nature du produit consommé.

L'alcool :

Seule substance licite de cette liste, l'alcool peut entraîner de graves problèmes pour la santé s'il est consommé de manière excessive et trop régulière. Cette substance est également très longue à digérer pour l'organisme puisqu'il faut environ 1 demi-heure pour que le foie commence le processus de décomposition après la consommation d'un verre d'alcool standard (12 cl pour le vin, 25 cl pour la bière). La présence d'alcool dans le sang est comprise entre 10 à 12 heures dans le sang et de 3 à 5 jours dans l'urine.

Le cannabis :

Le cannabis est la drogue qui reste le plus longtemps dans notre organisme. Si nous ne sommes pas tous égaux face à la consommation de cannabis, le THC, substance psychoactive du cannabis responsable de l'effet planant, reste entre 1 et 3 semaines dans le sang, et 7 à 30 jours dans l'urine.

La cocaïne :

Bien qu'elle soit dangereuse pour la santé, la cocaïne a une durée de vie dans notre organisme beaucoup plus courte que le cannabis. En effet, ce produit consommé généralement par inhalation ou injection laisse des traces dans notre sang pendant 1 à 2 jours, et 3 à 4 jours dans notre urine.

L'héroïne :

Drogue appartenant à la famille des opaciés, l'héroïne se consomme, tout comme la cocaïne, par injection ou inhalation. Sa durée dans l'organisme s'avère elle aussi relativement courte : environ 12 heures dans le sang et 3 à 4 jours dans l'urine. A noter que l'héroïne a un pouvoir addictif très puissant. Si elle disparait relativement "rapidement" de l'organisme, celui-ci y deviendra très vite accro, en moyenne après quelques prises. Chez certaines personnes, une prise suffit à les faire basculer dans la dépendance.

Le LSD :

Cette drogue hallucinogène très puissante qui se consomme par l'ingestion est celle qui disparaît le plus vite de l'organisme. En effet, les traces de LSD dans le sang se dissipent au bout de 2 à 3 heures, de 1 à 2 jours dans l'urine et mettent trois jours à disparaître des cheveux.

L'ectasy :

L'ectasy est une drogue synthétique issue de la molécule MDMA et se prend par voie orale sous forme de pilule. La présence d'ectasy après ingestion est détectable dans le sang durant 2 à 3 heures et 3 à 4 jours dans l'urine.

Vous l'aurez compris, ces substances mettent du temps à être évacuées de l'organisme humain. Ces métabolites sont précieux pour les dépistages de drogues, car ils permettent de déterminer précisément si une personne a consommé des substances psychotropes ou non. Les tests de dépistage des drogues dans les cheveux sont très précis puisque la plupart des drogues (à l'exception du LSD) laissent des traces pendant environ 90 jours.

Pour en savoir plus sur les conséquences des drogues ou si vous souffrez de dépendance, vous pouvez cliquez ici ou appeler Drogues info service au 0 800 23 13 13, de 8h à 2h.