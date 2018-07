L'Etablissement français du sang lance un appel d'urgence aux donneurs potentiels

"Les réserves sont faibles", alertent ce mardi l'Etablissement français du sang (EFS). Accaparés par la Coupe du monde et les grosses chaleurs, les Français en ont oublié l'importance de donner leur sang.

Des collectes organisées dans les stations balnéaires

A ce titre, l’EFS lance "un appel d’urgence et invite les donneurs à se déplacer massivement dès maintenant dans les sites fixes et les collectes mobiles pour donner leur sang et garantir ainsi un niveau satisfaisant de produits sanguins pour couvrir les besoins des malades tout au long de l’été". Car les dons doivent être réguliers. L'EFS rappelle en effet que la durée de vie des produits sanguins est courte (5 jours pour les plaquettes, 42 jours pour les globules rouges).

"10 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour pour répondre aux besoins des malades et aucun produit ne peut se substituer au sang des donneurs bénévoles". La mobilisation des Français est nécessaire, "chaque don compte", même pendant les vacances. "Des collectes événementielles sont organisées partout en France et en particulier dans les stations balnéaires", précise l'EFS, ainsi que dans ses 123 sites fixes. Vous pouvez consulter les différentes zones de dons en cliquant ici.

En France, près d’un tiers des transfusions sanguines sont réalisées dans les services d’oncologie, notamment à destination des personnes atteintes de lymphome ou de leucémie, des maladies qui affectent directement le sang. En Bretagne, 50 000 des 144 000 dons de sang annuels sont destinés aux malades d’un cancer.

Comment savoir si l’on peut donner son sang ?

Contrairement à d’autres pays, comme les États-Unis, le don de sang en France se fonde sur le principe du bénévolat, à l’instar de tous les dons d’organes. Impératif éthique, le don volontaire et gratuit est aussi une sécurité sanitaire : dans les pays pratiquant le don payant, il arrive que certains donneurs, motivés par l’appât du gain, mentent lors de l’entretien préalable au prélèvement. Mais si le don de sang est un acte généreux, il est néanmoins encadré par des règles définies par une directive européenne, selon des critères de sélection des donneurs communs à tous les Etats membres de l’Union. En France, cette directive est transposée sous la forme d’un arrêté ministériel.

En pratique, il faut être âgé de 18 à 70 ans, peser plus de 50 kg et être reconnu apte lors de l'entretien qui précède le don. Après 60 ans, le premier don est soumis à l'appréciation d'un médecin de l'EFS. Plus précisément, les hommes peuvent donner leur sang jusqu'à 6 fois par an et les femmes jusqu'à 4 fois, mais il faut respecter un délai de 8 semaines minimum entre deux dons. Des contre-indications liées à des actes de soin, un état de santé, des pratiques personnelles, sexuelles, des séjours à l'étranger ou la prise de certains médicaments et antibiotiques sont à répertoriées sur le site de l'EFS.

Si un volontaire a des antécédents de paludisme, a subi une opération chirurgicale dans les 4 derniers mois, est porteur d'une infection du sang (VIH, hépatites virales...) vient de se faire tatouer, a voyagé dans une région où peuvent sévir des maladies tropicales dans les 4 derniers mois, ou encore a eu des relations sexuelles pour de l'argent ou de la drogue durant les 12 derniers mois, il ne pourra pas donner son sang. Ceci pour garantir la sécurité des donneurs et des receveurs.