Baccalauréat 2018 : six conseils santé pour le réussir

A quelques semaines de la première épreuve de philosophie du Bac 2018, le lundi 18 juin prochain, il est temps de se mettre dans de bonnes dispositions physiques, indissociables d’une bonne réussite intellectuelle. Voici six astuces santé qui permettront aux jeunes d’être au top le jour J.

1/Sommeil : ne pas se coucher après 23h

Pour être au top , il faut tout d’abord soigner son sommeil. C’est une des clés de la réussite puisqu’un sommeil insuffisant, en quantité et en qualité, risque fort d’altérer les capacités de concentration et la mémoire. En clair, il faut se coucher entre 22h et 23h maximum et proscrire les grasses matinées pour éviter les cassures de rythme. Les fiestas tardives, il faut les remettre à plus tard.

Et pour ceux que les longues nuits de sommeil rebutent, il faut savoir qu’au fond de son lit, on continue à mémoriser ses cours. Des études à base d’imagerie ont en effet montré que les mêmes zones du cerveau étaient actives pendant les périodes d’apprentissage mais aussi pendant le sommeil. Cela ne signifie pas qu’il suffit de diffuser un cours durant la nuit pour que tout soit mémorisé. Mais y jeter un coup d’œil avant de fermer les deux peut aider à retenir certaines notions.



Même courtes, les siestes ont les mêmes vertus que les nuits.



2/Alimentation : des sucres lents la veille de l’épreuve

La recette miracle pour réussir son bac n’existe pas mais manger varié et équilibré peut faire gagner un petit point salutaire. Au menu donc : des fruits, des légumes, des protéines, des féculents… Les repas trop gras et trop lourds sont à éviter parce qu’ils sont plus difficiles à digérer et peuvent altérer le sommeil. Quant à ceux qui n’aiment pas le poisson, inutile d’en faire des orgies dans l’espoir de booster sa mémoire. L’effet bénéfique du poisson sur la mémoire n’a en effet jamais été démontré scientifiquement.

Et dimanche soir, tel un sportif avant sa compétition, le candidat au baccalauréat a intérêt à manger des sucres lents, tels que des pâtes et du riz. Ces aliments riches en glucides d’assimilation lente donnent de l’énergie pour le jour J. Quant au petit déjeuner de lundi matin, le pain blanc et la confiture qui sont des sucres lents risquent de provoquer un coup de pompe dans les deux heures qui suivent. Pain complet, beurre, laitage et fruit permettent, au contraire, de tenir la distance, c’est à dire les 4 heures de l’épreuve de philosophie.

3/ Bannir la consommation d’alcool et de drogue

Evidemment, la consommation d’alcool et de drogue est à éviter scrupuleusement. L’alcool et la drogue affectent en effet la mémoire à long terme et la capacité d’apprentissage. Elles touchent l’hippocampe, une zone du cerveau liée à la mémoire.

4/Médicaments : se méfier des "produits dopants" avant les examens

A cette période de l’année, les vitrines des pharmacies regorgent de publicités pour des compléments alimentaires en tout genre. Les uns pour doper la mémoire, d’autres pour gérer son stress ou d’autres encore pour lutter contre la fatigue. Aucun d’entre eux n’a fait la preuve de son efficacité. Sauf en cas de carence réelle, une alimentation normale doit suffire.



Certains lycéens vont même plus loin et consomment des amphétamines. Une enquête menée en 2006 par l'Observatoire de la vie étudiante avait montré que 1 étudiant sur 5 se "dopait " avant les examens. Evidemment, la tentation est grande. Mais le jeu n’en vaut pas la chandelle. Ces produits peuvent être à l’origine d’effets secondaires, et surtout, ils risquent d’induire rapidement une dépendance.

5/Faire du sport

Pour évacuer le stress et favoriser le sommeil, une petite séance de sport type footing sera plus judicieuse.

6/Ecrans : diminuer la consommation

Que se soit le smartphone, la télévision ou la tablette, diminuer leur consommation de manière drastique favorise l’endormissement et la concentration.