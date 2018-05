Comment garder le contrôle sur l'usage de son smartphone ?

Notre smartphone est aujourd'hui omniprésent dans notre quotidien. C'est un outil quasi indispensable dans les relations sociales et professionnelles. Pourtant, en abuser peut causer des problèmes physiques ou psychologiques.

Comment savoir si on a un usage modéré ou excessif de son smartphone ?

Notre smartphone n'est pas dangereux en lui-même. Il s'agit d'un outil très utile au quotidien. C'est le mauvais usage qu'on en fait qui peut faire basculer vers une consommation excessive et dangereuse.



Être dépendant de son smartphone pour se faciliter la vie de tous les jours est différent d'une dépendance. Même s'il n'existe pas encore de consensus, certains signes peuvent alerter :



1/Des symptômes physiques et psychologiques de manque lorsque l'on est privé de son smartphone ;

2/Des conséquences négatives sur la vie sociale ou professionnelle;

3/Des conséquences négatives sur la santé comme des troubles du sommeil, de l'anxiété, de la dépression, des douleurs physiques ou des troubles visuels.

Comment prévenir la perte de contrôle ?

Avant même que le smartphone devienne une source de souffrance et qu'il isole du monde réel, il est possible de garder le contrôle grâce a quelques mesures simples :



1/Prendre conscience du temps que l'on passe sur son smartphone et de l'isolement ou de l'abandon de certaines activités en notant par exemple pendant une semaine sa consommation ;

2/Se tourner vers d'autres sources plaisir dans le monde réel : activités physiques, loisirs, rencontres amicales... ;

3/En parler avec ses proches ou ses collègues pour prendre du recul ;

4/Enlever certaines applications qui peuvent faire perdre du temps inutilement.



L'aide d'un professionnel peut s'avérer nécessaire lorsque les symptômes de manque apparaissent. On parle alors de "nomophobie", ou la peur d'être privé de son smartphone.