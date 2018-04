Crèmes anti-cellulite : UFC-Que Choisir dénonce l'inefficacité de 9 produits commercialisés

Avis à toutes celles qui préparent d’ores et déjà leur "boddy summer"* : pas la peine de courir acheter des crèmes anticellulite à la pharmacie. Selon le magazine Que choisir, elles ne sont pas efficaces.

Efficacité médiocre

Le mensuel a testé 9 crèmes anticellulite produites par les marques Shiseido, Clarens, Nuxe body, Elancyl, Biotherm, Nivea, Lierac, Linéance et Somatoline cosmétic. Pour commencer, aucune d’entre elles ne dépasse la note globale de 9,4 sur 20. Toutes sont qualifiées de "médiocre" ou de "mauvais" par les dermatologues, à l’exception de Shiseido, qui est d’efficacité moyenne.

Concernant la thermographie (un procédé d’imagerie à infrarouge reflétant la température de la peau que la cellulite rend hétérogène) il n'y a aucune évolution vers plus d’homogénéité après l’application durable et répétée des crèmes, sauf pour Shiseido et Clarens, dont l’efficacité est qualifiée de "moyenne" en la matière. Quand à la diminution du tour de cuisses, le verdict est sans appel : aucune des crèmes testées n’est efficace, toutes récoltant la qualification de "mauvais".

On remarquera tout de même que l’utilisation des crèmes anticellulite a un effet placebo non négligeable, qui aura au moins le mérite de permettre de se sentir plus à l’aise en bikini. En "efficacité perçue", la majorité des crèmes obtient une bonne note. Pas sûr que cela justifie le prix exorbitant des 9 crèmes testées, qui vont de 14 à 59 euros.

Méthodes naturelles

Pour diminuer la cellulite, rien ne vaut les méthodes naturelles, c’est-à-dire :

- Eviter de rester trop longtemps debout ou trop longtemps assis pendant les journées.

- Ne pas porter des vêtements trop serrés.

- Ne pas fumer.

- Manger moins salé.

- Manger moins gras.

- Faire du sport, quel qu’il soit, même si la natation et le vélo sont à privilégier.

Accepter son corps tel qu’il est peut aussi résoudre bien des tracas. Rappelons que la cellulite n’est pas une pathologie mais une simple évolution esthétique du corps humain, gouvernée par des facteurs hormonaux. Elle touche quatre fois plus les femmes que les hommes, qu’elles soient rondes ou minces. Sa fonction première est très noble : disposer de réserves de graisses suffisantes pour assurer les grossesses et l’allaitement.

*"Corps d’été", en français.