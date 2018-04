Calvados : un hôpital condamné à verser plus de 500 000 € après la naissance d’un bébé lourdement handicapé

Le tribunal administratif de Caen a annoncé hier la condamnation pour faute de l’hôpital de Falaise, dans le Calvados, suite à un accouchement. L’établissement doit verser, en tout, plus de 511 000 euros.

Le 16 décembre 2009, lors d’un accouchement, une sage-femme informe l’obstétricien vers 23h que le foetus a un rythme cardiaque insuffisant. Mais selon l’enquête, le foetus avait des anomalies à haut risque d’acidité du sang dès 20h. Et cela pouvait déjà se voir sur l’enregistrement de son rythme cardiaque.

Le bébé est né à minuit par césarienne. À la suite de convulsions, il a été transporté en urgence au CHU de Caen et a présenté par la suite de graves séquelles neurologiques.

De graves séquelles pour l’enfant

Aujourd’hui âgé de huit ans, l’enfant est lourdement handicapé et souffre d’une paralysie cérébrale. Selon Ouest France, il ne peut se déplacer, se nourrir ou s’habiller seul et a besoin d’une assistance au moins huit heures par jour. Sa mère a du déménager à côté du centre "Honorine lève-toi" situé à Bayeux, dans lequel il a des séances d’éducation cognitive.

La famille réclamait plus

Le tribunal administratif de Caen a donc condamné l’établissement hospitalier à verser plus de 372 000 euros d’indemnisation aux parents, à la soeur et à la grand-mère de l’enfant. La famille percevra aussi un montant annuel de 12 646 euros pour les frais d’appareillage et d’assistance jusqu’à la onzième année de l’enfant.

La famille, elle, réclamait une indemnité de 816 000 euros et une rente annuelle de 148 300 euros. L’hôpital de Falaise devra aussi indemniser la CPAM (caisse primaire d’assurance maladie), à hauteur de 134 800 euros. Il faut aussi ajouter des frais d’expertise et le remboursement de frais de justice pour une société d’assurance. L’hôpital a deux mois pour faire appel du jugement.