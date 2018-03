Cancer du rein : l'immunothérapie fait mieux qu'un anti-cancéreux spécifique

Des chercheurs américains rapportent dans une étude que l’association de 2 immunothérapies, le nivolumab et l’ipilimumab, procure de meilleurs taux de réponse que le sunitinib, un anti-tyrosine kinase spécifique, chez les malades souffrant d'un cancer du rein (carcinome rénal) avancé à risque intermédiaire ou faible et n’ayant pas été traités antérieurement.

Leurs résultats sont publiés dans le NEJM du 21 mars 2018.

L'essai "CheckMate"

Une équipe de chercheurs américains a mené un essai randomisé de phase III (CheckMate 214) afin de comparer l’association du nivolumab et de l’ipilimumab par rapport au sunitinib chez 1 096 malades atteints de carcinome rénal avancé n’ayant pas été traités.

Pour mémoire, le sunitinib est un inhibiteur de la tyrosine kinase du récepteur du facteur de croissance de l’endothélium vasculaire. C’est un traitement de première intention du carcinome rénal avancé. Le nivolumab est un anticorps anti-PD-1 indiqué dans le traitement du carcinome rénal avancé après un traitement antiangiogénique. L’ipilimumab est un anti-cytotoxique, et plus précisément un anticorps monoclonal humain de type IgG1 dirigé contre la protéine CTLA-4, habituellement indiqué dans le traitement du mélanome métastatique.

De meilleurs résultats avec le nivolumab et l'ipilimumab

Au bout de 18 mois, le taux de survie globale s’élève à 75 % pour le groupe traité par nivolumab et ipilimumab contre 60 % pour celui qui est traité par sunitinib. Concernant le taux de réponse objective, il est de 42% contre 27%, quant au taux de réponse complète il est de 9% contre 1%. Par ailleurs, la médiane de survie sans progression est de 11,6 mois contre 8,4 mois, respectivement.

A noter que des événements indésirables liés au traitement surviennent dans 93% des cas du groupe nivolumab et ipilimumab contre 97% au sein du groupe sunitinib. Des évènements plus sévères (de grade III ou IV) sont également survenus chez 46% du groupe nivolumab et ipilimumab contre 63% dans l’autre groupe.

Ces évènements ont nécessité l’arrêt du traitement chez 22% du groupe nivolumab et ipilimumab contre 12% dans le groupe sunitinib.

Original Article: Nivolumab plus Ipilimumab versus Sunitinib in Advanced Renal-Cell Carcinoma https://t.co/S3xcNpJcHR



Editorial: Immunotherapy in Advanced Renal Cancer — Is Cure Possible? https://t.co/eRYbpUZ1WD pic.twitter.com/kLZqVYLHlt — NEJM (@NEJM) March 21, 2018

L'immunothérapie fait mieux que le traitement spécifique

550 personnes ont reçu du nivolumab et de l’ipilimumab par voie intraveineuse toutes les 3 semaines (aux doses respectives de 3 mg/Kg et 1 mg/Kg) suivis de nivolumab à la même dose toutes les 2 semaines, et 546 ont reçu 50 mg de sunitinib par voie orale une fois par jour pendant 4 semaines. L’objectif était d’évaluer la survie globale, le taux de réponse objective et la survie sans progression de la pathologie chez les patients ayant un risque pronostique moyen ou faible. La durée moyenne du suivi est de 25,2 mois.

Les chercheurs concluent que la survie globale et les taux de réponse objective sont significativement plus élevés avec l’association du nivolumab et de l’ipilimumab qu’avec le sunitinib chez les patients à risque intermédiaire ou faible ayant un carcinome rénal avancé qui n’a pas été préalablement traité.

Les chercheurs souhaitent désormais mieux comprendre les processus biologiques sous-jacents qui déterminent les réponses à ces deux schémas thérapeutiques différents.