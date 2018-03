Scott Kelly : la NASA confirme que son voyage dans l'espace a modifié son ADN

Deux ans après le retour sur la terre ferme de l'astronaute américain Scott Kelly qui a passé 340 jours en orbite, la NASA poursuit les recherches sur les modification génétiques. Car Scott Kelly a un frère jumeau, Mark. Également astronaute, Mark a passé seulement 54 jours dans l'espace, soit beaucoup moins que Scott. Depuis mars 2016, les deux frères font l'objet d'une étude inédite qui consiste à comparer leurs ADN.



En 2017, les chercheurs de la NASA avaient déjà constaté des différences notables entre les deux frères. Peu de temps après son retour sur Terre, Scott mesurait par exemple quelques centimètres de plus que Mark. Mais ce phénomène, qui s'est révélé temporaire, était dû à un étirement de sa colonne vertébrale provoqué par une exposition à un environnement sans gravité, et n'avait donc aucun lien avec ses gènes.

Scott Kelly a vu 7% de son ADN modifié

En menant une étude plus approfondie l'ADN de ces jumeaux, les chercheurs de la NASA ont trouvé plusieurs paramètres génétiques chez Scott, qui ne se retrouvaient pas chez son frère Mark. "Certains étaient temporaires et ne semblaient se produire que lorsqu'il était dans l'espace, tandis que d'autres duraient plus longtemps", indiquent-ils.



Aujourd'hui, les scientifiques estiment que le voyage dans l'espace de Mark Kelly a modifié 7% de son ADN. "J'ai lu l'autre jour dans le journal que 7% de mon ADN avait changé de façon permanente. En lisant cela, je me suis dit que c'était tout de même un peu c'est bizarre", a commenté Scott Kelly dans une récente interview accordée au site américain Market Place.

"Les changements qui semblent s'être figés dans son corps indiquent des modifications dans la fonction du système immunitaire et dans la fonction rétinienne liée à la santé de ses yeux", a expliqué Christopher Mason, chercheur principal de l'étude et professeur agrégé au Weill Cornell Medical College.

Mieux comprendre les effets de l’environnement sur l’organisme humain

La médecine spatiale n'a pas attendu 2017 pour se pencher sur les modifications induites par les vols et séjours spatiaux. Mais si ces résultats suscitent autant d'intérêt c'est qu'il s'agit des premiers, dans ce domaine de recherche, obtenus sur des jumeaux. Les jumeaux ont de tout temps fasciné chercheurs et médecins.



Pouvoir étudier des êtres humains en tous points identiques, jusque dans les moindres bases de leur ADN, est en effet plus que précieux. Les travaux menés sur les jumeaux permettent ainsi de mieux comprendre les effets de l’environnement sur l’organisme humain.

« Ils ont suivi tous les deux le même programme de tests médicaux avant, pendant et après la mission. Cela va permettre de faire des comparaisons très fines pour discerner plus distinctement quelles modifications biologiques sont dues à l'impesanteur, et celles qui sont simplement le fait du vieillissement et du temps qui passe », nous expliquait l'astronaute français Jean-François Clervoy en janvier 2017.