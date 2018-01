Vie quotidienne

Quand doit-on changer son linge de lit ?

A quelle fréquence faut-il changer les draps de son lit ? Une question en apparence banale, mais soulevant un vrai problème de la vie quotidienne et au sens plus large, de santé. Explications.

Nous passons en moyenne 7 heures par nuit dans notre lit et transpirons environ un litre d’eau, voire plus en été. Au fil des jours, des micro-organismes comme les bactéries, acariens et germes envahissent les draps. Les voies respiratoires peuvent être affectées ; en cas d’allergie ou d’asthme, les symptômes peuvent même être exacerbés. L’exposition longue à des acariens peut également déclencher toux, éternuements et donc, affecter la qualité du sommeil. Le sujet est donc à prendre au sérieux.

Pourquoi changer fréquemment ses draps ?

Même si vous vous couchez après avoir pris une douche, d’autres substances se dispersent dans le linge de lit comme les poils, les cheveux, les peaux mortes, les mycoses, les pellicules, la salive, les crèmes… Dans un entretien accordé à Atlantico, le Dr. Stéphane Gayet explique que les acariens se nourrissent des "cellules mortes superficielles (squames) que nous perdons chaque jour, surtout la nuit. La peau morte qui se détache de chaque individu chaque jour (1 mg) permet de nourrir plusieurs milliers d'acariens pendant des mois : ce fait permet de comprendre leur phénoménale prolifération. Ainsi, quand les conditions sont optimales, il peut y avoir plusieurs millions d'individus dans un matelas".

A quel moment faut-il les changer ?

Bien entendu, votre lit ne sera pas imprégné de la même façon selon si vous dormez seul ou à deux, en pyjama ou dénudé(s). Si vous dormez seul(e) et que vous vous douchez le soir, vous pouvez changer vos draps toutes les deux semaines. A l’inverse, si vous dormez à deux, dénudé(e), que vous avez pour habitude de grignoter au lit ou que vous vous douchez le matin, il est recommandé de les changer chaque semaine. Le lavage éradiquera tous les microbes qui auront trouvé refuge dans votre lit. Pensez également à aérer votre espace de vie, y compris la chambre, au moins 10 minutes par jour.