longévité

Le rat-taupe nu, notre modèle de longévité

Et si la solution pour nous faire vivre 200 ans venait tout simplement d’un rat ? Il est vilain comme son nom « rat-taupe nu » mais il résiste mieux que n’importe quel mammifère au cancer et à la douleur. Il peut vivre avec moins d’oxygène. Le modèle pour les principales maladies modernes. C’est la star de la recherche contre le vieillissement

Le rat-taupe, comme l’animal du même nom, aussi laid aussi aveugle, nu comme « nu comme un ver ». Il n’en finit pas de livrer ses secrets… Il pourrait être repoussant mais les chercheurs le bichonnent. On sait que ce rongeur de 8 centimètres pour 35 grammes en moyenne, vit parfaitement bien jusqu’à trente ans.

Un rat qui meurt de vieillesse ; Pas de maladies

Trente ans, rien de bien extraordinaire, car les humains vivent en moyenne beaucoup plus longtemps, sauf que rapporté à la vie moyenne des rats, 30 ans est l’équivalent de près de 400 ans pour nous. Et c’est là que la performance devient remarquable…

C’est donc très intéressant de percer le secret de cette jouvence très particulière, parce que ce rat, en plus de vivre très, très vieux, vit aussi sans maladies… En fait, il meurt très doucement ; c’est ce que l’on appelle mourir de vieillesse.

On pourrait estimer qu’il vit très vieux parce qu’il n’est jamais, ou presque, malade – sans les maladies habituelles des autres rats ; mais c’est dans le mécanisme intime de la multiplication de ses cellules que les chercheurs ont essayé de comprendre. Ce sont les cancérologues qui apportent les premiers éléments de réponse. En fait, des études sur le rat-taupe nu avaient prouvé que ce rongeur résistait bien à la formation de tumeurs. Aucune trace de cancer n'a été relevée dans l'espèce entière.

Sécrétion d’un médicament anti cancéreux

Des chercheurs de l’université de Rochester aux Etats-Unis, qui ont essayé de comprendre pourquoi ce petit rongeur résiste bien mieux au cancer que ses congénères de laboratoire, les souris, pensent avoir percé le secret de sa longévité : vous savez qu’une des explications de la survenue des cancers est que nos cellules vieillissantes se mettent à devenir folles et à secréter des produits détériorés. Et bien les protéines de ce rat ont 40 % de risques en moins de contenir des erreurs génétiques et de fabriquer des cellules malades. C’est là le secret de sa longévité.

Cela veut dire que ces rats sécrètent en quelque sorte leur propre médicament anti cancéreux, leur propre traitement, et ces mêmes chercheurs ont publié une étude dans la revue britannique Nature. Ils démontraient qu’un acide présent dans le rat-taupe nu empêchait les cellules cancéreuses de s’agglutiner et donc de former des tumeurs…

Acide hyaluronique

Que ceux qui pensent que les rats remplaceront l’homme à la surface de cette planète n’ont peut-être pas tout à fait tort…

Plus pratiquement, que ce rongeur peut donc nous apprendre beaucoup sur la lutte contre les transformations des tumeurs chez l’homme, et particulièrement, offre une piste sérieuse contre la formation de cellules cancéreuses. Car on a identifié l’anti-cancéreux que fabrique cet animal ; il s’appelle l’acide hyaluronique, une substance que les gens qui ont de l’arthrose connaissent bien puisqu’on leur en injecte régulièrement dans le genou…

Les médias commencent à s’intéresser à ce phénomène de la vie souterraine. Arte en fait même la star d’un documentaire,« les Superpouvoirs des rats-taupes nus », d’Herbert Ostwald ce soir à 22h20 et (disponible en replay).

Tous les laboratoires du monde qui planchent sur les maladies liées au vieillisement mais aussi sur le mécanisme de transformation de la cellule normale en cellule cancéreuse incluent des travaux sur ce petit rat plein de promesses. Ils nous promettent d’ailleurs de vraies avancées dans les deux ans.