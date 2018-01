Vieillissement

Le renforcement des muscles faciaux fait objectivement paraître plus jeune

Faire de la musculation faciale, une demie heure par jour pendant vingt semaines, rajeunit le visage des femmes. C’est la première fois qu’une étude scientifique valide les effets bénéfiques de la musculation faciale sur l’apparence du visage.

Avoir l’air plus jeune sans passer par la chirurgie esthétique ou des traitements anti-âge potentiellement toxiques ? C’est possible en pratiquant les exercice faciaux.

Des chercheurs américains se sont intéressés aux bienfaits de cette pratique sur l’apparence physique. Les résultats ont été publiés dans la version dermatologie du Journal of the American Medical Association. C’est la première fois que des scientifiques s’intéressent à ce sujet.

Des séance de musculation faciale

Avec l’âge, la peau a tendance à perdre en élasticité et la graisse, qui se trouve entre la peau et le muscle, devient plus fine ce qui fait que le visage « tombe ».

Les femmes qui ont participé à l’étude étaient âgées de 40 à 65 ans. Elles ont suivi deux sessions de 90 minutes d’entraînement à la musculation faciale avec un professeur. Ensuite, elles ont continué pendant huit semaines, à faire 30 minutes d’exercices tous les jours, puis pour les 12 autres semaines, un jour sur deux. Elles ont pratiqué 32 mouvements différents de la série du « Yoga facial ».

Un visage de trois ans plus jeune

Grâce à des photographies, les dermatologues ont comparé les résultats chez les participantes. En moyenne, après vingt semaines, elles avaient l’air presque trois ans plus jeunes. Les femmes qui ont testé cette méthode se sont aussi estimées satisfaites par ces résultats et ont constaté elles-mêmes des améliorations.

« Si le muscle en-dessous devient plus gros, la peau est plus renforcée et c’est cette musculature faciale raffermie qui va permettre de rendre la forme du visage plus pleine », explique Dr. Murad Alama, l’un des principaux auteurs de cette étude.

Il s’agit essentiellement d’un renforcement des muscles des joues avec un aspect plus ferme du visage.

Si ces résultats sont confirmés dans une autre étude sur un. plus grand nombre de personnes, nous disposerons donc d’une méthode non-invasive d’amélioration de l’aspect du visage