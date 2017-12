Les Questions de Morgane et Romain

Les préoccupations santé de nos adolescents… A quel âge la taille du pénis atteint-elle sa taille définitive ?

Le pénis se développe jusqu'à la fin de la puberté du garçon. Cette fin de puberté se situe entre 18 et 20 ans suivant les hommes. Il est donc inutile de s'angoisser avant en comparant son pénis avec celui de son voisin de douche !

Quels sont les questions que se posent nos enfants sur leur santé ou celle de leurs parents ou de leurs proches. Pourquoi Docteur a demandé à plusieurs adolescents d’en discuter entre eux et d’établir le « hit parade » de leurs interrogations. Notre rédaction y répondra tout au long des vacances d’hiver. Aujourd’hui : A quel âge la taille du pénis atteint-elle sa taille définitive ?

A la naissance, la taille du pénis au repos est de 3 à 3,5 cm. Jusqu’à la puberté, l’augmentation de la taille du sexe masculin est à peine visible. A la puberté, la taille du pénis au repos passe progressivement de 4 cm à 6 à 11 cm, pour atteindre en moyenne 13, 5 cm à l’âge adulte. Il s’agit d’un phénomène qui est lié à la sécrétion d’hormones.

Pour les adolescents soucieux de précision mathématique, il faut savoir qu'un pénis se mesure toujours depuis sa base en appuyant la règle contre l’os du pubis. Il faut donc bien appuyer la règle contre l'os, surtout si l’on est enrobé, afin de ne veulent pas perdre quelques précieux millimètres.

Une influence des hormones de la puberté

Sous l’influence d’hormones qui viennent du cerveau, les testicules se mettent à travailler plus activement lors de la puberté et à fabriquer de grandes quantités de testostérone, l’hormone mâle.

La testostérone va stimuler la croissance du pénis et des testicules et favoriser la pousse des poils, sur le pubis et sur le corps.

Une autre hormone, l’hormone de croissance, appelée somatotropine, joue un rôle en stimulant la croissance cellulaire et la croissance du corps. Elle est sécrétée par la partie antérieure de l’hypophyse et elle a des effets sur le développement et le maintien de la taille du pénis.

Arrêt de la croissance à la fin de la puberté

La croissance du pénis s’arrête à la fin de la puberté, avec celle de la taille du garçon. La taille définitive du pénis est donc obtenue vers l’âge de 18 à 20 ans. Elle est en moyenne de 13,5 cm au repos.

Une fois la puberté terminée, le pénis ne peut plus grandir. Il a atteint sa taille adulte, et on ne peut plus rien faire. Il existe donc une période pendant laquelle les cellules du pénis sont sensibles aux hormones sexuelles qui le font grandir, mais par la suite, même si on donnait ces hormones, ça n’aurait aucun effet.

Risque de micropénis

La taille du pénis au repos (flaccide) n'est pas un indicateur fiable de sa taille en érection : chez un adulte, la taille du pénis en érection est estimée à 15 cm en moyenne mais dépend un peu du niveau d’excitation. On appelle « micropénis » un pénis en érection qui n'atteint pas 8 cm, mais il s’agit d’une situation rare (moins de 3% des hommes).

Il faut savoir dans cette perspective, qu’une régression de la sécrétion des hormones avant la fin de la puberté peut inhiber la croissance du sexe masculin. C’est pour cela qu’en cas de pénis très petit au cours de la puberté, en particulier s’il n’a pas l’air de grandir, il faut consulter un médecin spécialiste des hormones, un endocrinologue. Car un traitement par hormones apportées par voie externe pourra redonner de la croissance au pénis… et au corps.

Quant aux autres méthodes pour faire grandir le pénis, hors la chirurgie, elles ne marchent pas. La masturbation favorise le renouvellement des réserves de spermatozoïdes, a un rôle favorable sur la prostate et conduit à l’orgasme, mais elle n’a aucun rôle sur la croissance du pénis