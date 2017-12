Le risque de fuites, une réalité

Mais stocker des virus pandémiques inquiète, surtout lorsque des germes s’échappent des laboratoires. Ce fut notamment le cas de 1918 à 1977 pour la souche de la grippe H1N1, d’abord apparue au niveau mondial, puis dans le New Jersey en 1976 et l’année suivante en Chine et en Union soviétique. Comme le souligne Slate, de 1963 et 1970, 80 personnes contaminées par la variole sont décédées au Royaume-Uni, également suite à trois fuites de deux laboratoires différents. Des chercheurs ont aussi découvert que la plupart des épidémies d’encéphalite équine vénézuélienne diagnostiquées entre 1938 et 1978 étaient imputables au vaccin censé les éviter. En effet, la souche génétique de ce virus était génétiquement très proche de celle qui avait été isolée pour concevoir le vaccin en question. Le risque zéro n'existe donc pas.

Mais pour Francis Collins, directeur du National Institutes of Health (NIH), autoriser le financement de la conception de virus mortels "est important pour nous aider à identifier, comprendre et développer des stratégies et des réactions efficaces contre les agents pathogènes qui évoluent rapidement et constituent une menace pour la santé publique".