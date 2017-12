Les Questions de Morgane et Romain

Les préoccupations santé de nos adolescents… Pourquoi les tatouages ont-ils un impact sur notre santé ?

Dans notre pays, deux tendances. D’un côté, il y a ceux qui veulent effacer une erreur de jeunesse handicapant une nouvelle vie professionnelle ou amoureuse. De l’autre, il y a les parents qui viennent demander conseil car si le tatouage est théoriquement interdit sans l’accord parental avant 18 ans, les récriminations des adolescents sont insistantes. Mais une certitude : les tatouages faits par des professionnels n’ont aucun effet sur la santé… physique. Mais attention c'est théoriquement pour la vie!

Quels sont les questions que se posent nos enfants sur leur santé ou celle de leurs parents ou de leurs proches. Pourquoi Docteur a demandé à plusieurs adolescents d’en discuter entre eux et d’établir le « hit parade » de leurs interrogations. Notre rédaction y répondra tout au long des vacances d’hiver. Aujourd’hui : Pourquoi les tatouages ont-ils un impact sur notre santé ?

Le tatouage laisse rarement indifférent. Souvent assimilé, en France, aux voyous ; signe de virilité dans toutes les classes en Angleterre ; c’est enfin pour – presque – tout le monde l’un des derniers témoignages visibles de l’ignominie meurtrière des nazis. Il faut d’abord dédramatiser. Un tatouage bien fait, par des professionnels reconnus, n’est absolument pas catastrophique, s’il respecte une certaine discrétion tant par l’endroit que par le motif. En revanche, il faut mettre en garde contre le risque de transmission du virus du Sida ou de l’hépatite lors du percement de la peau par l’intermédiaire de petites particules de sang invisibles qui demeurent sur des instruments à la propreté douteuse et mal stérilisés. Ces particules peuvent d’ailleurs rester dans l’encrier ; c’est pourquoi un tatoueur professionnel verse l’encre dans des contenants neufs et jetables. Il porte des gants de caoutchouc, utilise des aiguilles neuves et stérilisées, et ne commencera jamais son travail sans avoir parfaitement désinfecté la peau.

Un peu douloureux

Il faut savoir que se faire tatouer fait bien évidemment un peu mal. Certaines zones sont moins sensibles. C’est le cas du haut du dos et du bras, hauts lieux de cet art. Se faire tatouer est une décision pour la vie. Ce qui doit laisser prudent sur le texte du message. Ensuite, comme des doubles rideaux, les couleurs ont tendance à passer au soleil. Enfin, si vous ne supportez plus votre tatouage, sachez qu’il n’y a que deux solutions imparfaites. Soit demander au tatoueur d’en refaire un autre sur le premier, soit utiliser les nouveaux lasers qui permettent de faire disparaître, sur les peaux blanches uniquement - car le tatouage se retrouve alors en négatif - les tatouages effectués avec une seule couleur.

Pour les tatouages à plusieurs couleurs, il ne reste que la chirurgie qui laissera malheureusement une cicatrice visible. Alors, pour ceux qui hésitent, reste le tatouage marocain au henné qui, lui, a l’avantage d’être éphémère… souvent comme l’envie.