Regarder le sport à la télé, contrairement aux apparences et à la légende, fait grossir

Des études essaient de faire croire que, comme le rythme du cœur s’accélère et que l’on transpire comme à la salle de sport, regarder le sport à la télévision n'est pas de tout repos, et donc bon pour la santé… Désolé, rien ne remplace une vraie activité physique !

Regarder les autres faire du sport, devant sa télé, c'est aussi faire du sport... C’est l’interprétation erronée d’une étude vieille de 4 ans publiée dans une revue médicale australienne. Elle partait de la constatation que, devant des images de suspens sportif, notre rythme cardiaque s’accélère, tout comme la fréquence de la respiration, ce qui augmente la circulation sanguine et la transpiration. Ce qui, pour les chercheurs australiens, n’est rien d’autre que les mêmes conséquences qu’un exercice physique. Cela, ce sont les constatations ; c'est la conclusion qui est erronée. Si on réfléchit bien, lorsque vous êtes stressé, il y a les mêmes manifestations qui sont dues au système nerveux sympathique – c’est son nom – qui se met en marche de la même façon qu’il s’agisse de stress ou de sport. Mais la comparaison s’arrête là. En effet, vous oubliez le travail des muscles qui, même si vous vous levez plus souvent cette année avec les buts du PSG ou de l’équipe de France, ne représente pas vraiment un footing… Au maxi 5 à 6 bonds et hurlements par heure. Le reste du temps, vous êtes vautré sur le canapé en vous rongeant les ongles d’angoisse.

Les chercheurs australiens ont bardé d’aiguilles neuf volontaires. Ils ont d'abord montré les images d'un paysage immobile, puis une vidéo de 22 minutes d'un joggeur. Les changements enregistrés étaient faibles, mais ils correspondaient aux réponses physiologiques connues lors de la pratique d'un exercice physique. Comme les volontaires étaient assis confortablement dans des fauteuils, sans aucune activité musculaire, cela montre que les réponses étaient d'origine mentale et non physique.

La télé fait grossir

Pour tous ceux qui pensaient avoir trouvé un bon argument pour éviter de faire du sport, c'est un faux espoir ! Rien ne peut remplacer le fait de se lever de son canapé et de bouger ! Des médecins américains se sont intéressés pendant 2 ans à des enfants de quatre à sept ans qui étaient déjà obèses, ce qui n’est pas rare dans ce pays, tout comme leur mauvaise habitude de rester des heures devant un écran de télévision ou de jeux vidéos. Ces charmants bambins n’y allaient pas de main morte, puisqu’ils passaient au moins 18 heures par semaine devant leurs écrans. Un bon nombre d’enfants français ne doivent pas en être loin de cela dans notre pays ! Donc l’étude a consisté à les priver de télé et de jeux, en proposant aux parents de mettre un appareil de surveillance muni d’un code d’accès électronique. Le tout bien contrôlé par des boîtiers électroniques.

Et au bout de deux ans, comme on pouvait s’en douter tant télé rime avec absence d’exercice physique, les enfants privés d’écran ont vu leur indice de masse corporelle, c’est-à-dire leur indicateur d’obésité, chuter dans des proportions considérables. Pas en supprimant totalement la télé mais en passant de près de 18 heures en moyenne à environ 5 par semaine. Les autres, ceux qui continuaient à regarder sans contrainte, ont continué aussi à grossir.

Le conseil des médecins

Aujourd’hui, le conseil des médecins sur les heures de télé chez les enfants est de ne pas se comporter en censeurs idiots, mais de donner à l’enfant le libre choix d’une durée limitée de télévision. Va pour 5 heures par semaine ; quand tu veux, mais pas plus ! Et on contrôle ça avec un petit appareil qui attribue des heures mais qui ferme pour le reste de la semaine la télévision quand le quota est atteint !

Une minuterie facile à trouver dans les magasins spécialisés ou sur internet…