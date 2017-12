Réflexe

Affaire Georges Tron : qu’est-ce que la réflexologie plantaire ?

Georges Tron, ancien secrétaire d’Etat à la fonction publique, est jugé aujourd’hui devant la cour d’assises de Bobigny. Il est accusé d’avoir violé deux employées municipales sous couvert de faire de la réflexologie plantaire.

Le procès de Georges Tron et Brigitte Gruel, son ancienne adjointe à la culture, s’ouvre aujourd’hui. Ils sont accusés d’avoir violé deux employées municipales entre 2006 et 2010. Le maire de Draveil, dans l’Essonne, aurait piégé ses victimes en prétendant vouloir faire de la réflexologie plantaire.

La réflexologie est une pratique issue de la médecine chinoise traditionnelle. Elle existe depuis plus de 5000 ans. C’est une médecine douce, qui consiste à effectuer des pressions sur certaines parties du corps, appelées « zones réflexes ». De fait, cette pratique part du principe qu’en exerçant ces pressions au niveau du pied, on peut agir sur tout le corps. Une pression sur une zone précise permettra d’agir ainsi sur tel muscle, tel organe ou tel vaisseau sanguin. La réflexologie permet de lutter contre les maux de tête, de dos, le stress, les insomnies ou encore les règles douloureuses.

Différentes écoles, différentes pratiques

La réflexologie a évolué avec les siècles. Aujourd’hui, certains praticiens sont très proches de la médecine ancestrale chinoise, d’autres s’inspirent de recherches plus récentes, à l’image de celles de la physiothérapeute américaine Eunice Ingham. C’est elle qui a créé la première école de formation à cette pratique. Elle a aussi écrit un traité de réflexologie moderne, où l’ensemble du corps est cartographié sur les pieds et les mains pour comprendre où sont les zones réflexes.

La réflexologie ne concerne pas seulement les pieds. Cette pratique est aussi utilisée sur les mains, le visage et le crâne mais aussi les oreilles. Pour l’heure, elle fait partie du système de soins de santé seulement dans quelques pays comme le Danemark, la Chine et le Royaume-Uni. En France, des fédérations et organismes indépendants délivrent des certifications pour les écoles et les praticiens.