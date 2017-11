Endométriose et environnement

Vidéo. Endométriose, 1 femme sur 10 en souffre. Une approche révolutionnaire pour comprendre

Une nouvelle approche pourrait révolutionner la compréhension de l'endométriose : l'approche environnementale. Pollution, perturbateurs endocriniens, OGM, mauvaise alimentation... et si l'éviction de tous ces facteurs pouvait diminuer les symptômes de la maladie et pourquoi pas éviter son apparition ?

L’endométriose est une maladie gynécologique à l’origine de douleurs qui est très mal connue. Il s’agit d’une migration anormale de cellules de l’endomètre en dehors de l’utérus. L’endométriose toucherait plus d’une femme sur dix entre 16 et 50 ans et entraînerait dans 25 à 50 % des cas une infertilité.

Les médecins ont une émission de formation, tous les jeudis, qui est devenue, en un peu plus de deux ans, le principal rendez-vous hebdomadaire de formation de la Francophonie. Les Jeudis de la Formation.

Pourquoi Docteur vous offre exceptionnellement de visionner cette émission destinée à votre médecin sur cette nouvelle approche révolutionnaire ! Pour vous faire votre propre opinion.

Pour en savoir plus:

http://www.endofrance.org/