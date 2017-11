HbA1c, c'est nouveau

Hémoglobine glyquée, glycémie, comprendre la surveillance du diabète

Les diabétiques doivent faire surveiller leur taux de sucre dans le sang. Autrefois, on ne disposait que d’un instantané, la glycémie. Une mesure précise, mais uniquement pour l’instant "T". Les médecins disposent aujourd’hui d’un dosage simple qui donne une vision du taux du sucre pendant les trois derniers mois. Une révolution qui a changé le traitement et la vision pronostique de cette maladie redoutable.

C’est quoi être diabétique ?

Etre diabétique, c’est avoir trop de sucre dans ce sang. Pour le savoir, on mesure ce que l’on appelle la glycémie.

Un examen simple que tout le monde connaît…

Une petite piqûre au bout du doigt suffit. Mais il s’agit d’un instantanné, une photo qui n’est pas toujours fidèle. Un exemple, un effort prolongé à jeun permet d’avoir des chiffres normaux donc trompeurs…

Si la photo n’est pas parfaite, restait à inventer le film !

Le film du diabète existe. C’est un autre dosage, moins connu, qui a pour nom l’hémoglobine glyquée.

Un nom bien compliqué

Oui, mais pour une technique simple que tout diabétique devrait connaître.

Présente dans les globules rouges, l’hémoglobine qui transporte l’oxygène dans le sang a la particularité de fixer du sucre. Plus la glycémie est élevée, plus on trouve du sucre lié à l’hémoglobine.

Ce dosage permet de connaître l’histoire de la glycémie durant les trois mois qui ont précédé l’examen. Un simple dosage trimestriel permet donc de suivre avec précision l’évolution de la maladie et l’efficacité du traitement.

Que met le médecin sur son ordonnance ?

Il marque « Dosage de l’HbA1c » et le résultat s’exprime en %.

Le taux normal observé chez le non diabétique, oscille entre 4 et 6 %.

A partir de quel chiffre on doit s’inquiéter ?

La Haute Autorité de santé a émis des recommandations sur les objectifs cibles d’HbA1c selon le profil du patient :